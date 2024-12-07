DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, yeni yetenekleri keşfetmek için Şırnaklı gençlerle buluştu

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenen Genç Yetenek Taraması'nın ilki Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde başladı.

Mumcu, Sağtürk ve beraberindekileri Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan ve öğrenciler karşıladı, öğrenciler mini bir dinleti sundu.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yönetmenliğinde, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Kerem Ünal İnanç, sanatçılar soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, piyanist Ongun Kula ve çello sanatçısı Demet Gökalp, sanata gönül vermiş gençlerle buluştu.

REKLAM Okulun konferans salonunda yaptığı konuşmada, festivalin büyük bir sorumluluk ve büyük bir adım olduğunu vurgulayan Sağtürk, "Ülke sathında büyük bir çalışmanın yayılmış olması, sanatçıyı, seyirciyle buluşturma çabamız, aynı zamanda bunu yaparken de yetenek taramaları yapıyoruz. Kendimden önceki Genel Müdürlere de teşekkür ediyorum. Onların yaptıkları üst üste konulmuş olmasaydı, biz bu festivali yapamazdık" dedi.

Çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Sağtürk, şunları kaydetti: Kendimizi zor ifade ettiğimiz zamanlarda yaşadık. 45 yıldır sanatın içindeyiz. Çok şükür ki bugün Bakanlığımızın da desteğiyle kendimizi daha rahat ifade edebileceğiz. Bu iyilik hareketiyle dünyanın geldiği bu zor dönemde, motivasyon oluşturarak halkımıza dokunabileceğimizi görüyoruz. 23 il seçtik, bu illerden sonra gelecek yıl yeni iller seçilecek ve 4'üncü festivalimizde yine birinci festivaldeki illere gidilecek. Anadolu Opera ve Bale Festivali başlıyor. Bu iyilik hareketinin tüm birimlerimize, Bakanlığımızın tüm birimlerine yansıyacağını düşünüyorum.

Festivale ilişkin birçok ilden yoğun başvuru aldıklarını, herkesin opera ve baleyi kendi illerinde görmek istediğini anlatan Sağtürk, çocukların anne ve babalarına selamlarını iletti. REKLAM ÖĞRENCİLERDEN SAĞTÜRK'E ANKARA'YA GELME TALEBİ Konuşmaların ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, çalışmalara ve sanatçılara ilişkin bilgi verdi. Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, Azeri şarkı "Ay Gız" başta olmak üzere 3 eser seslendirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Mumcu ve Sağtürk'ün karşısında flüt, piyano, bağlama ve vokal alanında yeteneklerini seslendirdi ve davetliler öğrencilere alkışlarla eşlik etti. Bakan Yardımcısı Mumcu, sahneye çıkarak öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Etkinlik sonrasında öğrenciler, Tan Sağtürk'ten Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri olarak Ankara'ya gelmek istediklerini ve Ankara'daki konservatuvarları gezmek istediklerini söyledi. Sağtürk de öğrencileri Ankara'da ağırlayacağının sözünü verdi.

"ŞIRNAKLI SANATSEVERLER GENÇLERİN MESLEKLERİNİ YAPMA KONUSUNDA HAYALLERİ VAR" REKLAM Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ise coşkun bir ilgiliyle karşılandıklarını söyledi. Karakelle, "Çok yetenekli gençlerle tanıştık. İstekliler ve Şırnaklı sanatsever gençlerin mesleklerini yapma konusunda hayalleri var. Ankara'ya gelmek istiyorlar. Yaşlarına göre sesleri de çok güzel. Ses, yaşla beraber, teknikle gelişen bir müzik aleti. Daha yolları açık. Genel Müdürümüze Ankara'ya gelme konusunda gençler istekte bulundular. Onları gezdireceğiz. Biz artık organik bağ kurduk Şırnak'la. Bugün de konserimiz olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyız" diye konuştu.

Bu turnenin şehirlerle teması artırdığını belirten Karakelle, "Bir sanatçımız buraya festival dışı gelebilir. Burada workshop yapabilir, çalışabilir bunu yerinde görmüş olduk. İhtiyaç yerinde tespit ediliyor" ifadesini kullandı. "UMARIM İLERİDE BURAYA GELEN SANATÇILAR GİBİ OLURUM" Etkinlikte keman çalan 12. sınıf öğrencisi Sudecan Kaplan da çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

REKLAM "4 yıldır keman çalıyorum. Umarım ilerde buraya gelen sanatçılar gibi olurum. Senfoni orkestrasında kemancı olmak istiyorum" diyen Sudecan, Devlet Opera ve Balesine teşekkürlerini iletti. "SANATÇILAR MÜZİĞİN PEŞİNİ BIRAKMAMIZI SÖYLEDİLER" 12. sınıf öğrencisi Emirhan Bayram ise çocukluğundan beri bağlama çaldığını, bugün sanatçılarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını anlattı.