Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a İngiltere Lordlar Kamarası’nda prestijli görev

Her yıl, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası dünyanın alanında önde gelen yaklaşık on uzmanını, ülkenin karşı karşıya olduğu önemli sorunlara çözüm bulmak üzere danışman olarak seçiyor.

King’s College London'da öğretim üyesi ve EBRD Araştırma Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy da İngiltere Lordlar Kamarası'na Politika Danışmanı olarak atanan ve bu prestijli göreve seçilen ilk Türk oldu. Doç. Dr. Aksoy, bu görev kapsamında Birleşik Krallık'ta iş gücünün geleceğine dair üst düzey politika belirleme süreçlerine doğrudan katkı sunacak.

Görevi süresince Doç. Dr. Aksoy; uzaktan çalışma, iş gücü piyasaları ve iş yeri dinamiklerinde yaşanan köklü değişimlere ilişkin olarak Lordlar Kamarası'na görüşlerini sunacak. Bu görüş ve katkılar, heyetin Avam Kamarası’na sunacağı süreçlerin şekillenmesinde de oldukça belirleyici rol oynayacak.

İş gücü piyasaları, finansal kapsayıcılık ve uzaktan çalışma konularında uluslararası alanda tanınan bir isim olan Doç. Dr. Aksoy, aynı zamanda Global Survey of Working Arrangements (G-SWA)’nın kurucuları arasında yer alıyor. Doç. Dr. Aksoy, bu kapsamda yürüttüğü öncü araştırmalarla, küresel ölçekte iş biçimlerinin nasıl değiştiğine ışık tutarken araştırmaları BBC, Bloomberg, Business Insider, Financial Times, Forbes, Fortune Magazine, Harvard Business Review, Mirror, Reuters, The Daily Mail, The Independent, The New York Times, The Telegraph, The Times, Quartz, Vox, Wall Street Journal, Washington Post ve WEF gibi 100'den fazla medya kuruluşunda yer aldı.