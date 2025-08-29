Dof Robotik Sanayi halka arz oluyor: Dof Robotik Sanayi hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtılacak?
Dof Robotik Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzdan elden edilecek fonun yüzde 40 ila 50'si işletme sermayesi için kullanılacak. Şimdi yatırımcılar, firmanın talep toplama tarihine odaklandı. Peki, Dof Robotik Sanayi ne zaman talep toplayacak, hisse fiyatı ne kadar? İşte, Dof Robotik Sanayi halka arz detayları...
Dof Robotik Sanayi A.Ş. halka arz olmak için hazırlanıyor. Eşit dağıtım yöntemi ile 45 milyon lot dağıtımı yapacak şirket, 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Firmanın talep toplama tarihleri beklenirken T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı belirtildi. İşte, Dof Robotik Sanayi hisse fiyatı, olası lot dağıtımı ve diğer detaylar...
DOF ROBOTİK SANAYİ HİSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi.
KAÇ MİLYON LOT DAĞITILACAK?
Firma toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı henüz belli olmadı.
HANGİ BANKALARDA VAR?
Halka arzın hangi bankalarda olacağı henüz açıklanmadı.
DOF ROBOTİK SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi.
Yüzde 4-5 GES ve yeşil dönüşüm.
Yüzde 10 Ar-Ge yatırımları.
Yüzde 10-15 Pazarlama ve satış.
Yüzde 10-15 Makine, ekipman ve proje yatırımları.
Yüzde 5-10 Girişim sermayesi yatırımları.
Yüzde 40-50 İşletme sermayesi.