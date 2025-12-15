Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Burak Kılanç atandı!

Türkiye’nin köklü ve yaygın eğitim kurumlarından Doğa Koleji, akademik yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Burak Kılanç, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Eğitim alanındaki uzun soluklu deneyimi, sahaya dayalı yönetim anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Burak Kılanç, yeni görevinde Doğa Kolejinin tüm akademik süreçlerinden, eğitim modellerinin geliştirilmesinden, öğretmen gelişiminden ve öğretim kalitesinin sürdürülebilir biçimde artırılmasından sorumlu olacak.

Göreve ilişkin değerlendirmede bulunan Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, şu ifadeleri kullandı:

“Doğa Koleji, eğitimde sürdürülebilir başarıyı temel alan güçlü bir akademik yapıya sahiptir. Burak Kılanç’ın Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almasıyla birlikte; öğretmen gelişimi, akademik standartların güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin sahaya daha etkin yansıtılması konusunda önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyorum.”

Burak Kılanç ise yeni görevine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Doğa Koleji, çeyrek asırlık güçlü bir eğitim birikimine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren, merkezi akademik vizyonla yönetilen çok kampüslü bir eğitim yapısına sahip. Bu birikimi çağın gereklilikleriyle buluşturmak; akademik başarıyı, düşünme becerilerini ve karakter gelişimini birlikte ele alan bütüncül bir eğitim anlayışını güçlendirmek temel önceliğimiz olacak. Öğretmenlerimizle birlikte sahaya dokunan, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımını daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”

BURAK KILANÇ HAKKINDA

1970 yılında Ankara’da doğan Burak Kılanç, İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü tamamlayan Kılanç, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında devam etti.

Londra Üniversitesi Imperial College – CARE ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Finans Yönetimi lisansüstü programlarını tamamladı.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Kılanç, İstanbul Sanayi Odasında uzman olarak görev yaptı. Kurucu akademik kadrosunda yer aldığı Kültür Üniversitesinde Ar-Ge Merkezi Yöneticiliği ve ardından Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi.