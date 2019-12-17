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Doğa Kolejleri'ndeki belirsizlik sürüyor. Veliler günlerdir bir açıklama beklerken, Doğa Koleji'nin devri konusunda ise hiçbir açıklama yapılmıyor. Maaşlarını alamayan öğretmenler derslere girmezken, veliler ise isyan ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren Doğa Kolejleri'nde sular durulmuyor. Bazı illerde görev yapan öğretmenler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı alırken, Bursa Hamitler'deki öğretmenler ise eğitime devam ediyor.

KOLEJ SAHİPLERİNDEN SES YOK!

Doğa Koleji sahipleri Metal Yapı'nın patronları Vedat Saçaklıoğlu ve Ömer Saçaklıoğlu, geçtiğimiz cuma günü 14 Aralık Cumartesi açıklama yapacağını bildirmiş, ancak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu durum velileri daha daha öfkelendirdi. Doğa Koleji bu kez de geçtiğimiz cumartesi gecesi 22.30 sularında velilere gönderdiği SMS mesajında dün için (16 Aralık Pazartesi) açıklama yapacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz cumartesi günü pazartesi için açıklama yapılacağı duyurulmasına rağmen Doğa Koleji'nden ses seda çıkmaması öğrenci velilerinin yaşadığı hayal kırıklığına bir yenisi daha eklendi. Şimdi gözler, bugünde... Veliler açıklama yapılmasını bekliyor.

KREDİYİ BULAMADI İDDİALARI

Öte yandan Saçaklıoğlu'nun İstanbul'daki bankalara ipotek edilmiş bir gayrimenkul varlığının olduğu ifade edilirken Doğa Koleji'nde yaşanan problemlerinin de bu sektördeki faaliyetlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Son olarak 2 ortaklı bir proje olan İstanbul Tower adlı kulenin satışının yapıldığının açıklanmasına karşın burada arazi sahibinin talebi nedeniyle ortaya çıkan bir problem sonrasında para transferinin gerçekleşmemesi üzerine Saçaklıoğlu'nun finansal akışının kesildiği, bankalardan istediği krediyi de bulamadığı ileri sürülüyor. Okulun kaynaklarının inşaat sektöründeki şirketin nakit ihtiyacı için kullanıldığı da iddialar arasında.

SAÇAKLIOĞLU KARDEŞLER KİM?

Peki Doğa Koleji olayıyla gündeme oturan Saçaklıoğlu kardeşler kim? 1984 doğumlu olan Vedat Saçaklıoğlu Doğa Koleji'nin yönetim kurulu başkanlığının yanısıra okulun ana hissedarı Metal Yapı'da ve iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi. Vedat Saçaklıoğlu'nun abisi olan ve Metal Yaphı'nın yönetim kurulu başkanı olan Ömer Saçaklıoğlu ise 1958 Şanlıurfa doğumlu, geçmişte tekstil sektöründe yatırımları sonrasında inşaat sektöründe yatırımları ile öne çıkan bir isim.

VELİLER İSYANDA

Aylardır maaş alamadıkları halde çocuklarının eğitimden geri bırakmayan öğretmenlere destek olmak için okulun önünde toplanan veliler, yönetimi protesto etti. Öğretmenlerin daha ne kadar maaş almadan özveri göstererek eğitime devam edebileceklerini dile getiren veliler, 124 kampüs 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeli ile Dünya’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük okul zinciri olan Doğa Koleji’nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Son 2 yıldır süren, 6 aydır belirginleşen Doğa Okulları çıkmazının velileri, öğrencileri, öğretmenleri ve personeli birbirine kenetlediğini belirten Canan Engin, “Bizler okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyoruz. Başka bir okula nakil yapmak değil, bu okulda eğitim verilmesini istiyoruz. Aylardır maaş almayan fedakarca çalışan, kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren okul idarecilerinden öğretmenlere, personelinden diğer çalışanlarına kadar herkese minnettarız. Çocuklarımız için buradayız. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Okulumuz bizler için çok önemli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Okulumuzun sorunsuz bir şekilde devam edeceğine dair açıklama yapılmadan da okullarımızı terk etmeyeceğiz” dedi.

"ÖĞRETMENLER MAAŞ ALMADAN NE KADAR DAYANACAK"

Öğretmenlerin maaşlarının biran önce verilmesini isteyen velilerden Özlem Tunçkel, “Öğretmenlerimiz maaşlarını alamadığı halde, dersleri hiç aksatmadılar. Çocuklarımızdan ve bizlerden güler yüzlerini hiç eksik etmediler. Ama nereye kadar dayanacaklar. Benim 2 çocuğum burada okuyor. Girecekleri sınavlarda psikolojileri ne olacak bilmiyorum. Hiçbir açıklama gelmiyor. Çok üzülüyoruz” diye konuştu.

"PARAMIZLA REZİL OLDUK"

Her gün açıklama yapılacak diyerek kandırıldıklarını belirten Sibel Alim ise, “Rezilliğin son perdesini görüyoruz. Bizimle dalga geçiyorlar. O gün, bugün dilerek bizi avutuyorlar. Öğretmenlerin maaşlarının verilmemesi başlı başına bir sorun. Paramızla rezil olduk. Artık açıklamayı bekliyoruz. Ama biran önce çözüm bulunmalı” diye tepkisini gösterdi.

DOĞA, KİME NE KADAR BORÇLU?

Türkiye’de 1.5 milyon çocuk özel okullarda eğitim görüyor. Bu rakam 2010’da 600 bini bulmazken geçen 10 yılda adeta 3 katına çıktı. 82 bin çocuğun eğitim aldığı Doğa, bu öğrenci sayısı ile özel okullar pazarında yüzde 5 gibi önemli bir büyüklüğü ifade ediyor. Öyle ki Doğa’nın eğitim öğretim için öğrenci velilerinin ödedikleri paralardan elde ettiği yıllık cirosu bugün 1.5 milyar liraya ulaşıyor. Diğer yandan Doğa’da toplam borcun ise 1.1 milyar lirayı aştığı ve bunun 300 milyon lira gibi büyük bir bölümünü de vergi ve SGK prim borçlarının oluşturduğu ifade ediliyor.

1.1 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR

Borcun alt kalemlerine bakıldığında Doğa’da mali borçlar toplamının 420 milyon lira olduğu kira, tedarikçi alacağı gibi ticari borçlar toplamının da 310 milyon lira düzeyinde olduğu belirtiliyor. Vergi ve SGK hariç toplam borç da 840 milyon lira seviyesinde. Çok tartışma konusu olan öğretmen maaşlarını da kapsayan personel borçlarının ise 60 milyon lira düzeyinde olduğu belirtilirken kayıt iptal ettiren velilere olan toplam borcun da 20 milyon lira seviyesinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde Doğa’da toplam ödenmeyen yükümlülük tutarı 1.1 milyar lirayı geçiyor.

KRİZ 15 İLDEKİ 214 OKULDA YAŞANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, okulun kapanması durumunda olası mağduriyetleri önleyecekleri tedbirlerin alındığına işaret ederek öğrencilerin resmi veya özel okullara nakledileceğini duyurmuştu. Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okulun bulunduğu ifade edilen açıklamada, kamuoyuna yansıyan sorunların kurucu işletmeye ait 15 ildeki 214 okulda yaşandığı, 41 ildeki 197 okulda ise imtiyaz hakkı kullanımı yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

DOĞA'DA UZAYAN SATIŞ HİKAYELERİ

Eski öğretmen Fethi Şimşek’in 2002’de kurduğu Doğa Koleji’nin bir kısmı 2011’de Turkven Yatırım Fonu aracılığı ile bu sektöre yatırım yapan Hollandalı International Education Systems BV’e satıldı. Sonrasında özel eğitim kurumlarına sahipliğinin bilinmesi açısından yabancı fonların ortaklığını engelleyen yasal düzenleme çıkması ile birlikte okul hisseleri için yerli bir talip arandı. Okul önce aralarında dönemin TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tema Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve Sancak Group Yönetim Kurulu Başkanı, Medical Park'ın ortağı Haydar Sancak'ın olduğu konsorsiyuma satıldı. Bu isimlerin bir kısmı yönetime de girdi. Açıklanan fiyat 230 milyon dolar civarındaydı. Satıştan söz edildi ama gerçekleşmedi çünkü devreye inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Saçaklıoğlu girdi. Ve 2016’da 100 milyon farkla yani 333 milyon dolara Doğa Kolejlerinin Hollandalı fonla birlikte tüm hisseleri satılmış oldu.

METAL YAPI, FON İLE DAVALIK OLDU

İş adamı Ömer Saçaklıoğlu'nun 1980'da kurduğu Metal Yapı Konut, inşaat, akaryakıt, enerji, gıda, alışveriş merkezi işletmeciliği ve otelcilik gibi alanlarda çalışıyor. Eğitime Doğa Koleji'nin satışıyla giriş yaptı. Devir işlemlerinin ardından Saçaklıoğlu, her yıl 100 milyon dolar, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yaparak okulların büyüyeceğini belirtse de 2 yıl içinde maaş ödeyemez duruma geldi. Sonrasında Hollandalı eğitim fonu da, 2019 yılında, 2016'daki satış sebebiyle kendisine borçlu olan Metal Yapı Konut'tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Edinilen bilgilere göre Doğa Koleji'nin sahibi olan şirketin eski şirkete olan borcu yaklaşık 46 milyon dolardı. Son olarak Doğa’da yeniden satış görüşmeleri yürütülüyor. Bu kez Doğa’da satıcı Metal Yapı. Kamuoyunda ise birçok isim yer aldı. Son olarak da Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi Levent Uysal’ın adı alıcı olarak öne çıktı. Şimdi satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.