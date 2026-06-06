Doğa Koleji'nde mezuniyet gururu

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilen törende mezuniyet heyecanı ve gururu bir arada yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program; konuşmalar, bayrak devir teslim töreni, diploma seremonisi, sanatsal gösteriler ve kep atma töreniyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, “Bugün burada öğrencilerimizin ulaştığı bu önemli başarıya tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yalnızca bir mezuniyet töreninde değil, yılların emeğinin, hayallerinin ve başarılarının taçlandığı çok özel bir günde bir aradayız. Çeyrek asırlık eğitim yolculuğumuz boyunca binlerce öğrencimizin hayatına dokunduk. Bugün mezun olan gençlerimizin de ülkemize, insanlığa ve geleceğe değer katacak bireyler olarak yollarına devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Doğa Koleji ailesinin bir parçası olan her öğrencimizle gurur duyuyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.” dedi.

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Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ise, “Mezunlarımız yalnızca akademik bilgiyle değil; problem çözme, iletişim kurma, üretme ve değişen dünyaya uyum sağlama becerileriyle de geleceğe hazırlanıyor. Onların başarıları bizim için en büyük gurur kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz da konuşmasında, “Öğrencilerimizi bugün mezun ediyor olsak da Doğa Koleji ailesinin bir parçası olmaya devam edecekler. Yıllar boyunca emek verdiğimiz gençlerimizi yeni başlangıçlarına uğurlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Törende Doğa Koleji mezunu ve doktor Burcu Deniz Taştekin de öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Taştekin, “Doğa Kolejinde bize sadece ders anlatılmadı; araştırmayı, üretmeyi, sorumluluk almayı ve vazgeçmemeyi öğrendik.” sözleriyle öğrencilere seslendi.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı gösteriler de ilgiyle takip edildi. Mezun öğrencilerin sahnelediği vals gösterisi törenin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise Millî Takım için hazırlanan özel destek gösterisi oldu. Binlerce öğrenci, veli, öğretmen ve Doğa Koleji yöneticisi Türk bayraklarıyla tribünleri kırmızı beyaza bürürken, marşlar eşliğinde Millî Takıma başarı dileklerini iletti. Coşkunun doruğa ulaştığı anlarda “Türkiye’nin Doğa’sı Millî Takımın Yanında” mesajı hep bir ağızdan verildi.

Diploma töreni, okul birincilerinin ve Doğa Andı’nın okunmasının ardından öğrenciler keplerini gökyüzüne fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerinde çeyrek asırdır öğrencilerini geleceğe hazırlayan Doğa Koleji, 2026 Lise Mezuniyet Töreni’nde bir kez daha güçlü aidiyet kültürünü, eğitimdeki köklü birikimini ve öğrencileriyle kurduğu güçlü bağı ortaya koydu.