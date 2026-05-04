SHOW TV'de yayımlanan 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Doğa Rutkay Kamal'ın 2014'te hayatını birleştirdiği, ikiz çocukları; Piraye ve Rutkay Kerim'in babası Kerimcan Kamal, 55'inci yaşına girdi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Kerimcan Kamal'ın henüz küçük bir çocukken siyah-beyaz çekilen fotoğrafını yayımlayan Doğa Rutkay Kamal, "Canım benim, Kerimcan'ım... İlk kez ve son kez kurulacak tüm sevgi sözleri, doğmuş ve illa ki batacak her güneş, mis gibi yasemin çiçeği kokusu, çocukların her sabaha neşeyle uyanışı , durup dururken çaldığın her şarkı, üşenmeden hepimize yaptığın peynirli omletin, bölünen uykuların, gecenin bir yarısı masalların, sabrın, sevgin, şefkatin... Bizim için doğduğuna eminim. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.