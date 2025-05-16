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        Haberler Magazin Doğa Rutkay Kamal: Yokluğunla konuşuyorum - Magazin haberleri

        Doğa Rutkay Kamal: Yokluğunla konuşuyorum

        Doğa Rutkay Kamal, 2010'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden meslektaşı Onur Bayraktar'ı doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı; "Bir gülüşünle dünyayı güzelleştiren, bir bakışınla içimizi coşturan bir insandın. Şimdi yokluğunla konuşuyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 08:25 Güncelleme: 16.05.2025 - 08:25
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        Onur Bayraktar, 26 Kasım 2010'da, sahne aldığı "Leyla'nın Evi" isimli oyunun çıkışında Balat'taki evine giderken Üsküdar'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.

        Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ve 'Kapalı Çarşı' adlı dizide canlandırdığı 'Timur' karakteri ile tanınan Onur Bayraktar'ın vefatı, sanatçı arkadaşlarını da derin üzüntüye boğmuştu.

        Vefatının üzerinden 15 yıl geçen merhum sanatçı doğum gününde unutulmadı. Doğa Rutkay Kamal, Onur Bayraktar'ı duygusal bir mesaj ile andı.

        Doğa Rutkay Kamal ve Onur Bayraktar
        Doğa Rutkay Kamal ve Onur Bayraktar

        "HER ŞEYDE BİRAZ SEN VARSIN"

        Meslektaşının fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, "Bir gülüşünle dünyayı güzelleştiren, bir bakışınla içimizi coşturan bir insandın. Şimdi yokluğunla konuşuyorum. Yazdığım tek bir kelime seni geri getirmeyecek, biliyorum ama bil ki adını anmadığımız bir gün bile geçmiyor. Sen hâlâ buradasın. Bir şarkıda, eski bir fotoğrafta, rüzgarın hafifliğinde... Her şeyde biraz sen varsın. Sana sarılamadığımız her yıl, içimizde büyüyen bir yara gibi... Ve biz o yarayla yaşamayı öğrendik. Ama eksik... Hep biraz eksik. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Zaman seni alıp götürdü belki ama seni sevmek zamansız... Seni hiç unutmadık ve her geçen gün, biraz daha çok özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #Doğa Rutkay Kamal
        #Onur Bayraktar
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