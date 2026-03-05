Doğaç Yıldız, evlenme teklifinde bulundu

'Yasak Elma', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi projelerde rol alan oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Başak Çoruh ile birlikteliğini bir adım ileriye taşıdı.

Yıldız, Mısır gezisi sırasında tarihi piramitlerin önünde diz çökerek sevgilisine evlenme teklif etti. Başak Çoruh'tan 'evet' yanıtını alan oyuncu, bu romantik anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.