Mantarları terazide tartıp hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yiyeceğini söyleyen Mehmet Toprak, "Bu mantarları dağda buldum. Daha büyüğünü buldum ama getiremedim. Bunlar yeniyor. Bu büyük mantar 3,5 kilogramdı. Kırıldığı için şimdi 3 kilo 135 gram. Bunlar yağışlar nedeniyle bu kadar büyümüş" dedi.