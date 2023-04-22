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Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum." sözleriyle fatura desteğini duyurdu. Açıklamaların ardından gözler "Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak, hangi ay ücretsiz olacak?" sorusuna çevrildi. İşte doğalgaz faturasının ne zaman ödeneceğine ilişkin detaylar...

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  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan günü gerçekleştirilen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Tüm hanelerin doğalgaz faturlarını etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını müjdeledi. Bu noktada gözler "Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak?" sorularına çevrildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:
  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    "Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.
  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

    "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. 
  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    DOĞALGAZ FATURASI HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."
  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    "1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK"

    Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pekçok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyaphısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız.
  • Doğalgaz ne zaman bedava, indirim ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak, ne zaman ödenecek?

    AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

    Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor.  1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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