Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı, hafta başında Moskova’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Enerji sektörünün acil sorunları nedeniyle dört gözle beklediği görüşmenin perde arkası, Ankara’da enerji koridorlarında konuşulmaya başlandı.

Buna göre, doğalgazla ilgili üç kritik konu şöyle:

- GAZ FİYATINDA İNDİRİM UMUDU: Bu konulardan ilki, doğalgaz fiyatı. Türkiye, ekonomide dalgalanma sürecinin yaşandığı bu dönemde Rusya’dan gaz fiyatını düşürmesini istiyor. Halen, Türkiye’nin ortalama doğalgaz ithalat fiyatı, her bin metreküp için 290 dolar düzeyinde bulunuyor. Enerji koridorlarında, Moskova zirvesi sonrasında bu yıl içinde doğalgaza yüzde 10-12 aralığında indirim yapılması umudunun güçlendiği konuşuluyor.

Bu indirim vatandaşa nasıl yansır? BOTAŞ, halen ortalama 290 dolar düzeyinden aldığı doğalgazı, konut abonelerine 155-160 (dolar kuru 5.75 TL) dolardan satıyor. Aradaki fark, BOTAŞ’a zarar olarak yazıyor. Rusya’nın, bu indirimi yapması halinde BOTAŞ’ın zararı ve doğalgazda zam baskısı göreli olarak azalacak.

- “AL YA DA ÖDE” SINIRI: İkinci konu, bu yıl için “al ya da öde” sınırının düşürülmesi. Çünkü, ekonomide yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle bu yıl gaz tüketimi düşecek. Kullanılmayan gazın parasının ödenmemesi için “al ya da öde” sınırının düşürülmesi gerekiyor. Rusya’nın, bu konuda da adım atması bekleniyor.

- ÖZEL SEKTÖRÜN SORUNLARI: Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör gaz ithalatçılarının tahkime taşınan fiyat konusu da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Özel sektör ile Gazprom arasında bu kapsamdaki bazı davalar, Gazprom’un lehine sonuçlanmıştı. Bu da ithalatçıların daha pahalı fiyattan gaz satın almasını ve Gazprom’a geçmişe yönelik (tüm tahkim davaları sonuçlandığında) 400 milyon dolarlık fiyat farkı ödemesini gündeme getirmişti. Rusya’nın, geriye yönelik ödemelerde şirketleri rahatlatacak adım atma konusunda istekli olmadığı belirtiliyor.



