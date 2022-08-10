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Doğalgazda sübvansiyon oranı evsel kullanımda yüzde 80'i aşmış durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı'nda konuşuyor. Bakan Nebati, doğalgazda sübvansiyon oranının evsel kullanımda yüzde 80'i aştığını söyledi

Doğalgazda sübvansiyon oranı evsel kullanımda yüzde 80'i aşmış durumda
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı'nda konuşuyor. Bakan Nebati, doğalgazda sübvansiyon oranının evsel kullanımda yüzde 80'i aştığını söyledi

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