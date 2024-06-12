'Doğanın mucizesi!' Fil, ikiz doğurdu!

Tayland'da nadir görülen ikiz fil doğumu yaşandı
Tayland'da 36 yaşındaki bir filin ikiz doğurduğu ve bu durumun nadir yaşandığı bildirildi
Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstay'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.
Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını "hazırlıksız" yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında 'doğanın mucizesi' ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.
*Haberin temsili görseli AP'den alınmıştır.