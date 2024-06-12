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        Haberler Yaşam Doğanın mucizesi! Fil, ikiz doğurdu!

        Tayland'da nadir görülen ikiz fil doğumu yaşandı

        Tayland'da 36 yaşındaki bir filin ikiz doğurduğu ve bu durumun nadir yaşandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:52
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        'Doğanın mucizesi!' Fil, ikiz doğurdu!
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        Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstay'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.

        Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını "hazırlıksız" yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında 'doğanın mucizesi' ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.

        *Haberin temsili görseli AP'den alınmıştır.

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