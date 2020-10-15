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Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 15. son bölüm

Doğduğun Ev Kaderindir 15. son bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizinin yeni bölümünden ipuçları içeren 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 15. son bölüm

Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanında Zeynep, kalbine yenik düşüp Mehdi'yi görmeye gider. Zeynep ve Mehdi'nin arasında ipler iyice gerilir. Mehdi, Zeynep'in onu sevmediğini düşünür ve onun isteğini geri çevirir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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