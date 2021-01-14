Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 27. son bölümünde; Mehdi hapishanede bıçaklanır. Zeynep ile Barış gittikçe yakınlaşmaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölüm özeti...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal’le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi’nin aklının hala Zeynep’te olması Mehdi’nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir.

Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep’in peşini bırakmayacaktır. Mehdi’nin ailesi Mehdi’nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep’e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi’nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…

Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize’den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza’nın İstanbul’a gelişindeki gizli planı Barış’a bir yuva kurmaktır: Sultan’ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar.

Hapiste Mehdi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep’in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi’nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi’ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.