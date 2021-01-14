Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölüm: Doğduğun Ev Kaderindir 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yer alıyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölüm özeti...

Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölüm: Doğduğun Ev Kaderindir 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 27. son bölümünde; Mehdi hapishanede bıçaklanır. Zeynep ile Barış gittikçe yakınlaşmaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölüm özeti...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal’le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi’nin aklının hala Zeynep’te olması Mehdi’nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir.

Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep’in peşini bırakmayacaktır. Mehdi’nin ailesi Mehdi’nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep’e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi’nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…

Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize’den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza’nın İstanbul’a gelişindeki gizli planı Barış’a bir yuva kurmaktır: Sultan’ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar.

Hapiste Mehdi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep’in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi’nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi’ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimler?
TELEVİZYONMendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir?
Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 13. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman var mı?
Benim Adım Melek 49. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 48. son bölüm...
TELEVİZYONBenim Adım Melek 49. yeni bölüm fragmanı...
İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONİbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
Netlix Lupin dizisinin konusu: Lupin dizisi oyuncuları kimler?
TELEVİZYONNetlix'ten yeni dizi: Lupin!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. son bölüm izle
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 47. Bölüm 2. fragmanı!
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? (ATV yayın akışı) Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONKuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?
Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONKuruluş Osman bu akşam neden yok?
Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 3 konusu nedir?
TELEVİZYONGörevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimler?
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kim? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne? İşte Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosu
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları kim?