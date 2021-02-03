TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 30. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın şüpheleri; Mehdi davasını alan Zeynep'i içinden çıkılması zor bir durumda bırakmıştır. Mehdi ise Zeynep'ten aldığı haberlerle cezaevinden çıkacağına kesin gözüyle bakmakta, içinde ailesine kavuşmaya ve Zeynep'e kendini affettirmeye dair yeni umutlar yeşertmektedir. Mehdi ve koğuş arkadaşı Cengiz arasında ise güç dengelerine dayanan bir dostluk gelişmektedir.

Barış ve Zeynep birbirine gitgide yaklaşmaktadır. Bu ilişkiye karşı olan Barış'ın ablası Özlem biz dizi tedbir planı uygulamaya başlar. Ali Rıza ve Sultan bir küs bir barışık ama birbirlerini kaybetmeyi göze alamadıkları bir durum içerisindedir. Tanıklara dair olumsuz gelişmelerle; zaman, cezaevindeki Mehdi'nin aleyhine işlemeye başlar.

Zeynep hızlıca bir plan yapar ve büyük riskler alır. Her türlü baskı ve söylentiden uzak kalmak için Barış'la aralarındaki bağı şimdilik gizli tutma kararı alan Zeynep'e Barış'ın büyük bir sürprizi vardır: bir önceki sefer ertelenen 10 günlük Sofya seyahati. Zeynep ve hane halkı, evlerine yapılan sürpriz ziyaretle şaşkına döner: Barışlar ailece ellerinde çiçek ve çikolatalarıyla çıkagelmiştir.