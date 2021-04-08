Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 38. son bölümünde; Zeynep ani bir kararla Mehdi’nin cezaevinde üzerine atılan suçla ilgili davayı almaya karar vermiştir. Doğduğun Ev Kaderindir 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 38. son bölüm özeti...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nermin, Barış ve Zeynep’in üzerine açılan ateş sonrası Mehdi’nin bu olaydaki masumiyeti kanıtlanmıştır. Ancak yaralanan Mehdi’nin hastaneye gitmesi, adli bir duruma karıştığı anlamına gelecek ve şartlı tahliyesi riske girecektir.

Bu olay üzerine Zeynep, Sakine, Nermin, Sultan ve Emine, Mehdi’nin iyi ve kötü yanları üzerine bir sorgulamaya girer. Bugüne kadar olanlar bir kenara, Mehdi’nin kendini Barış ve Zeynep için siper etmesi herkese aynı soruyu sordurtur. Sürekli yargıladıkları ve geçmişten gelen bir hakla suçladıkları adam, gözünü kırpmadan kendini ateşe atmıştır onlar için.