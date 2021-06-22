HABERTURK.COM

2013 yılında bir şaka olarak yaratılan ve Elon Musk'ın tam da bu sebeple desteklediği Dogecoin'de bugün büyük bir düşüş yaşandı.

Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kaybederek 0.19 dolara geriledi.

Yaşanan düşüşte Çin'in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlamaları etkili oldu. Yani Dogecoin'e özel bir haber akışı yaşanmadı.

Ancak Dogecoin'in 2021 genelindeki yükselişi göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcısının piyasada genel bir düşüş yaşanırken kârını alıp çıkması da şaşırtmadı. Dogecoin 2021 yılına 0.005 dolardan başlamıştı.

Özellikle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medyadan verdiği desteklerle 8 Mayıs'ta 0.74 dolara kadar yükselmişti.

2021'DE YÜZDE 3700 YÜKSELDİ

Bugün yaşanan düşüşte başlangıçta yatırım yapanların satışa geçmesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Sadece 2021 başından bu yana son düşüşe rağmen Dogecoin yüzde 3700 değer kazanmış durumda. Ancak zirveden alım yapanlar ise 6 haftada yüzde 74'lük kayıp yaşadı.

Bu arada Bitcoin de son 24 saatte yüzde 5 değer kaybederek 32.500 dolara geriledi.