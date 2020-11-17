Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cBir referans merkeziyle do\u011fuyoruz ben ve di\u011ferleri diye. Daha sonra aile i\u00e7inde gittik\u00e7e \u015fekilleniyor. Ki\u015fi do\u011fru \u015fekillendirirse y\u0131llar i\u00e7inde do\u011fru bir kimlik ve ki\u015filik \u00e7\u0131k\u0131yor. Yanl\u0131\u015f \u015fekillendirirse yanl\u0131\u015f kimlik ve ki\u015filik \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu nedenle benli\u011fimize yap\u0131lan yat\u0131r\u0131m bir insan\u0131n hayatta kendine yapaca\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131md\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. \u00c7ocu\u011fa benlik alg\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6\u011fretmenin anne ve baban\u0131n g\u00f6revi oldu\u011funu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201c\u00c7ocu\u011fa do\u011fru benlik alg\u0131s\u0131 \u00f6\u011fretmek ebeveynin en \u00f6nemli vazifelerinden birisidir. \u2018Sen ayr\u0131 bir insans\u0131n, ayr\u0131 bir bireysin\u2019 mesaj\u0131n\u0131n verilmesi \u00f6nemlidir\u201d dedi. Benlik alg\u0131s\u0131n\u0131n temelinin \u00e7ocukluk y\u0131llar\u0131nda at\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cBenlik, psikolojideki en \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fma alanlar\u0131ndan bir tanesi. Benlik alg\u0131s\u0131, benlik tasar\u0131m\u0131 diye ge\u00e7iyor. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalarda insan\u0131n psikolojik ger\u00e7ekli\u011fini anlamak i\u00e7in ben kavram\u0131n\u0131 yerine oturtmak gerekiyor. Burada bize en \u00e7ok fikir veren \u00e7al\u0131\u015fmalar \u00e7ocuk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131. \u00c7ocuklar\u0131 g\u00f6zlemleme ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar. \u00c7ocukta ben duygusu yoktur. Annem ve ben vard\u0131r. \u00c7ocuk, annesi olmad\u0131\u011f\u0131 zaman m\u00fcthi\u015f bir \u015fekilde krize girebilir. Anne yoksunlu\u011fu sendromu vard\u0131r. \u00c7o\u011funlukla 1 ya\u015f civar\u0131nda bazen 2 ya\u015f\u0131nda da g\u00f6r\u00fclebiliyor. Anne \u00e7ocu\u011fun yan\u0131ndan uzun s\u00fcre ayr\u0131l\u0131rsa \u00e7ocukta anne yoksunlu\u011fu sendromu olabiliyor. Bu bebeklik depresyonudur. B\u00f6yle bir durumda \u00e7ocuk devaml\u0131 a\u011fl\u0131yor. Yan\u0131na biri yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, hareket oldu\u011funda susuyor. Bak\u0131yor annesi de\u011fil yine a\u011flamaya ba\u015fl\u0131yor. Hatta ileri ya\u015ftaki baz\u0131 ki\u015filer bunu bilir, annesi yokken a\u011flayan \u00e7ocu\u011fa annesinin k\u0131yafetini vs. verir. \u00c7ocuk annesinin kokusunu als\u0131n da sussun diye. \u00c7ocuk annesini ve kendisini biti\u015fik g\u00f6r\u00fcyor. Bu benlik alg\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ocuk seviyesindeki durumu. Hepimiz bu d\u00f6nemden ge\u00e7iyoruz.\u201d Anneyle kaliteli ve g\u00fcvenli ili\u015fki \u00f6nemli\u2026 Bebeklik ve \u00e7ocukluk d\u00f6neminde annenin her \u015fey demek oldu\u011funu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201c\u0130lk 3 y\u0131lda annenin yerini hi\u00e7bir \u015fey tutmuyor. Anne veya annenin yerine ge\u00e7en birisi. \u00d6nemli olan birisiyle kaliteli ve g\u00fcvenli, tutarl\u0131, devaml\u0131 bir ili\u015fkinin olmas\u0131. Bu durum di\u011fer canl\u0131larda yok. Mesela \u00f6rdek. Do\u011far do\u011fmaz y\u00fcr\u00fcmeye ba\u015fl\u0131yor, hemen suya giriyor. Hatta y\u0131lan bal\u0131klar\u0131 var Meksika K\u00f6rfezi\u2019nde ya\u015f\u0131yorlar. Bunlar K\u0131ta Avrupa\u2019s\u0131na gidiyorlar, orada do\u011fuyorlar, orada ya\u015f\u0131yorlar tekrar Meksika K\u00f6rfezi\u2019ne gelip orada \u00f6l\u00fcyorlar. Anne \u00e7ocuk hi\u00e7 birbirini g\u00f6rm\u00fcyor. Onlarda anne \u00e7ocuk ili\u015fkisi yok\u201d diye konu\u015ftu. Benlik alg\u0131s\u0131 yerinde olan ki\u015fi \u00f6zele\u015ftiri yapabilir \u0130nsan\u0131n psikolojik olarak premat\u00fcre do\u011fdu\u011funu ve zamanla geli\u015fti\u011fini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, benlik alg\u0131s\u0131 yerinde olan ki\u015finin kendini ele\u015ftirebilece\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cErken do\u011fuyor insan. Hayvanlar anne karn\u0131nda olgunla\u015f\u0131yor ve do\u011far do\u011fmaz hayata at\u0131l\u0131yor. Ama insan 10-15 sene ba\u015fkas\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na muhta\u00e7 olarak do\u011fuyor. \u0130nsan\u0131 sosyal ben yapan bu. Benlik alg\u0131s\u0131, ki\u015finin \u2018Ben kimim?\u2019 sorusunu sorabilmesidir. Bilimsel terminolojide benlik tasar\u0131m\u0131, self concept diye ge\u00e7iyor. \u0130deal ben var, ger\u00e7ek ben var. Bir de ki\u015finin tasarlad\u0131\u011f\u0131, alg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ben var. Ki\u015fi, alg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 beni nas\u0131l alg\u0131l\u0131yorsa ki\u015finin benlik alg\u0131s\u0131 veya benlik tasar\u0131m\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 veya sa\u011fl\u0131ks\u0131z denebilir. Kendi benli\u011fini oldu\u011fu gibi alg\u0131l\u0131yorsa, kendi hatalar\u0131n\u0131 kendi ger\u00e7ekleriyle, kendi g\u00fc\u00e7l\u00fc ve zay\u0131f y\u00f6nleriyle y\u00fczle\u015febiliyorsa, bir ele\u015ftiri oldu\u011fu zaman hemen kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmak yerine onun kriti\u011fini yapabiliyorsa, analiz edebiliyorsa, sorgulama yap\u0131p \u00f6yle karar veriyorsa benlik alg\u0131s\u0131, benlik sayg\u0131s\u0131 yerindedir diyebiliriz. Yani benlik alg\u0131s\u0131 ger\u00e7ek bene uygundur diyebiliriz.\u201d Hedef i\u00e7in nerede oldu\u011funuzu bilmeniz \u00f6nemli Osmanl\u0131\u2019da vakkaf diye bir kavram oldu\u011funu ifade eden Tarhan, \u201c Yani durup bir ger\u00e7e\u011fi tekrar kabul etmektir. Hatta Hz. \u00d6mer\u2019in s\u0131fatlar\u0131ndan birisidir. Karar vermi\u015f, birine ceza vermeye gidiyor, bir haber geliyor \u00f6yle de\u011fil b\u00f6yle diye. Hemen fikrini de\u011fi\u015ftirebiliyor. Ben bir defa karar verdim demiyor. Adaleti sa\u011flamak i\u00e7in. Hz. \u00d6mer\u2019in adalette lider olmas\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck nedeni bu. Hakikati arama d\u00fcrt\u00fcs\u00fc ve kendine kar\u015f\u0131 da ba\u011f\u0131ms\u0131z, tarafs\u0131z olmas\u0131. Kendi d\u00fcrt\u00fc, istek ve arzular\u0131na kar\u015f\u0131 da ba\u011f\u0131ms\u0131z olabilmesi insan\u0131n benlik alg\u0131s\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011funu g\u00f6steriyor. Ger\u00e7eklerle y\u00fczle\u015febildi\u011fi gibi kendisiyle de y\u00fczle\u015febiliyor. Bu \u015funa benziyor; bir harita d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn, haritada bir hedefiniz var, bir yere gideceksiniz. Ama nerede oldu\u011funuzu bilmiyorsan\u0131z gidemezsiniz\u201d diye konu\u015ftu. G\u00fc\u00e7l\u00fc ve zay\u0131f y\u00f6nleri bilmek benlik sayg\u0131s\u0131 olu\u015fturuyor Ki\u015finin kendini bilmesi halinde psikolojik hedeflerine do\u011fru yol \u00e7izebilece\u011fini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cYol haritas\u0131n\u0131 \u00e7izebilmesi i\u00e7in nerede oldu\u011funu bilmesi gerekir. Hayat yolunda da benlik alg\u0131s\u0131 \u00f6nemli. Anadolu\u2019da bir s\u00f6z vard\u0131r; Ba\u015fkas\u0131n\u0131n yumru\u011funu yemeyen kendi yumru\u011funu batman san\u0131r diye. Benlik alg\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ok g\u00fczel anlatan bizim k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fczdeki s\u00f6zlerdendir. Ki\u015finin g\u00fc\u00e7l\u00fc ve zay\u0131f y\u00f6nlerini bilmesi benlik sayg\u0131s\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor\u201d dedi. T\u0131pk\u0131 genler gibi ki\u015fili\u011fin de baz\u0131 temelleri oldu\u011funu ve de\u011fi\u015fmesinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201c\u0130nsan \u00f6zg\u00fcrd\u00fcr ama genlerimizin s\u0131n\u0131rland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 kadar \u00f6zg\u00fcr\u00fcz. Mesela g\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc kahverengiyken mavi yapamay\u0131z. Ki\u015filik de ayn\u0131. Temel ki\u015fili\u011fimiz %30-40\u2019t\u0131r. %60-70\u2019i sonradan kazan\u0131l\u0131r. 12 tane ki\u015filik tipi var. Baz\u0131lar\u0131 i\u00e7e kapan\u0131kt\u0131r, baz\u0131lar\u0131 d\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fckt\u00fcr, baz\u0131lar\u0131 titizdir, baz\u0131lar\u0131 \u00e7ok sosyaldir. Bunlar i\u00e7sel zek\u00e2, sosyal zek\u00e2 olarak da tan\u0131mlan\u0131yor. Biraz genetik miras\u0131m\u0131zla ilgili. \u0130nsan\u0131n kendini oldu\u011fundan daha g\u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6stermesi, kendini tan\u0131mamas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli i\u015faretlerinden birisidir. Kendini tan\u0131yan bir insan aynaya bakt\u0131\u011f\u0131 zaman ger\u00e7ek kendisini g\u00f6r\u00fcr \u201c dedi. Baz\u0131 ki\u015filerin ise aynadan korktuklar\u0131n\u0131 kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cDaha do\u011frusu psikolojik anlamda y\u00fczle\u015fmekten korkarlar. Bu tarz ki\u015filer olmas\u0131 gereken benleri ile ger\u00e7ek benleri aras\u0131ndaki fark\u0131 bilmiyorlar. \u0130deal beni var. Kafas\u0131nda ben b\u00f6yle olmal\u0131y\u0131m, \u015f\u00f6yle davranmal\u0131y\u0131m diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar ve ger\u00e7e\u011fi o zannediyorlar\u201d dedi. \u0130deal bene yak\u0131n ki\u015fi kendisiyle de bar\u0131\u015f\u0131k oluyor\u2026 H\u00e2lbuki ki\u015finin ideal beni kendisine ne kadar yak\u0131nsa ki\u015finin kendisiyle o kadar bar\u0131\u015f\u0131k oldu\u011funu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cBu ki\u015fi hayatta kendi konfor alan\u0131nda kalmaz. Genele a\u00e7\u0131kt\u0131r, giri\u015fimden korkmazlar. Merak ve hayret duygusunu \u00e7ok ya\u015fayan ki\u015filerdir. Bir insan\u0131n yeni deneyimlere a\u00e7\u0131k olmas\u0131 i\u00e7in kabu\u011fundan \u00e7\u0131kmas\u0131 laz\u0131m\u201d diye konu\u015ftu. \u00c7ocu\u011fa benlik alg\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6\u011fretmenin anne ve baban\u0131n g\u00f6rev, oldu\u011funu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cBir \u00e7ocuk annesinin yan\u0131ndan ayr\u0131lm\u0131yorsa, anne de buna fazla f\u0131rsat vermiyorsa bu \u00e7ocuk anne ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 ba\u011f\u0131ml\u0131 bir \u00e7ocuk olur ve o \u00e7ocuk ergenlikle birlikte anneye kar\u015f\u0131 \u00f6fke ve sevgiyi ayn\u0131 anda ya\u015far. \u00c7ocu\u011fa do\u011fru benlik alg\u0131s\u0131 \u00f6\u011fretmek ebeveynin en \u00f6nemli vazifelerinden birisidir. \u2018Sen ayr\u0131 bir insans\u0131n, ayr\u0131 bir bireysin\u2019 mesaj\u0131n\u0131n verilmesi \u00f6nemlidir\u201d dedi. \u00c7ocuk, hayata uyum sa\u011flayacak \u015fekilde yeti\u015ftirilmeli Ancak burada verilecek mesaj\u0131n \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fc olmas\u0131 gerekti\u011fine dikkat \u00e7eken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cBen var \u00f6teki var ama \u2018Ben onlardan \u00fcst\u00fcn\u00fcm\u2019 ya da \u2018Sen herkesten \u00fcst\u00fcns\u00fcn\u2019 duygusuyla bilgisiyle yeti\u015ftirilen \u00e7ocuklarda ideal ben ve ger\u00e7ek ben aras\u0131ndaki makas a\u00e7\u0131l\u0131yor. A\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman da \u00e7ocuk, hayat\u0131n ger\u00e7ekleriyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131nda birisi onu ele\u015ftirdi\u011fi zaman rahats\u0131z oluyor. Anne ve baba, \u00e7ocu\u011fu sera \u00e7i\u00e7e\u011fi gibi b\u00fcy\u00fct\u00fcrse bir f\u0131rt\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman rahatl\u0131kla y\u0131k\u0131l\u0131r. Bu nedenle hayata uygun yeti\u015ftirmek gerekiyor. Annelik, babal\u0131k yapmak \u00e7ocu\u011fumuzu korumak de\u011fil, onu hayata haz\u0131rlamakt\u0131r\u201d dedi. Benli\u011fe yap\u0131lan yat\u0131r\u0131m, en b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131md\u0131r Benlik alg\u0131s\u0131n\u0131n ve ideal benli\u011fin ayr\u0131m\u0131n\u0131 iyi yapabilmenin ki\u015finin kendisiyle bar\u0131\u015f\u0131k olmas\u0131 anlam\u0131na geldi\u011fini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cAyn\u0131 zamanda bu ki\u015fi hayatta kendini geli\u015ftirebilen biri oluyor. Benlik duygusu di\u011fer canl\u0131larda ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Di\u011fer canl\u0131larda ben diye bir \u015fey yok. Temel ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman bir \u015fey olmuyor. Ama insanda hep benlik tasar\u0131m\u0131 var. Onun i\u00e7in benlik insan\u0131n i\u00e7sel \u00e7ekirde\u011fi ve buna referans merkezi deniyor. Do\u011far do\u011fmaz i\u00e7imizde bir referans merkeziyle do\u011fuyoruz ben ve di\u011ferleri diye. Daha sonra aile i\u00e7inde gittik\u00e7e \u015fekilleniyor. Ki\u015fi do\u011fru \u015fekillendirirse y\u0131llar i\u00e7inde do\u011fru bir kimlik ve ki\u015filik \u00e7\u0131k\u0131yor. Yanl\u0131\u015f \u015fekillendirirse yanl\u0131\u015f kimlik ve ki\u015filik \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu nedenle benli\u011fimize yap\u0131lan yat\u0131r\u0131m bir insan\u0131n hayatta kendine yapaca\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131md\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. Bireyselle\u015fmek ayr\u0131, bencille\u015fmek ayr\u0131 Bir ki\u015finin bir ba\u015fkas\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131nda d\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama i\u00e7 g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle u\u011furland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireyselle\u015fmek ve bencille\u015fmek aras\u0131nda \u00f6nemli bir fark oldu\u011funu kaydederek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cOnun i\u00e7in insan\u0131 insan yapan fiziksel g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc de\u011fildir. Onun huyu, karakteri, insanl\u0131\u011f\u0131d\u0131r. Yani i\u00e7erisindeki suretidir. Suret fiziksel g\u00f6r\u00fcn\u00fcmd\u00fcr siret i\u00e7 g\u00f6r\u00fcn\u00fcmd\u00fcr. \u0130\u00e7 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcm\u00fcz\u00fc ihmal ettik. Modernizmin bize yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck k\u00f6t\u00fcl\u00fcklerden birisi de bu. Sek\u00fcler anlay\u0131\u015f\u0131n sundu\u011fu her \u015feyi d\u00fcnyasalla\u015ft\u0131ran bir yakla\u015f\u0131m\u0131 bize sundu. Hatta \u00e7ift terapisi i\u00e7in Bat\u0131\u2019da e\u011fitim alm\u0131\u015f psikolog arkada\u015flardan g\u00f6r\u00fcyoruz. \u2018Sen \u00f6nemlisin aile \u00f6nemli de\u011fil, birey kutsald\u0131r aile de\u011fil\u2019 diyor. \u2018Ben kutsalsam en \u00f6nemliysem neden e\u015fimin \u00e7ocu\u011fumun kahr\u0131n\u0131 \u00e7ekeyim? Bu d\u00fcnyaya bir defa geldim\u2019 diyor. Bireyselle\u015fmek ayr\u0131 bencille\u015fmek ayr\u0131. Bireyselle\u015fmek birey olmak g\u00fczel bir \u015fey ama bireyci olmak g\u00fczel bir \u015fey de\u011fil. Bireyci oldu\u011fun zaman d\u00fcnyay\u0131 kendi etraf\u0131nda d\u00f6n\u00fcyor gibi g\u00f6r\u00fcyorsun. Bu benlik geli\u015fiminin en alt basama\u011f\u0131d\u0131r. Freud burada \u00e7ok g\u00fczel bir tespit yapm\u0131\u015f. \u00c7ocuk primer narsistir diyor. \u015eizofren sekonder narsistir. Primer narsisizmde \u00e7ocuk sadece kendini sever, d\u00fcnya kendi etraf\u0131nda d\u00f6n\u00fcyor zanneder. En bencil varl\u0131k kimdir deseniz \u00e7ocuk der. Ba\u015fka hi\u00e7bir \u015feyi tan\u0131m\u0131yor \u00e7\u00fcnk\u00fc. Sevgi yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6nce kendisine sonra annesine b\u00fcy\u00fcd\u00fck\u00e7e insanlara, do\u011faya, evrene, yarat\u0131c\u0131ya yap\u0131yor. Ne kadar do\u011fru ve adil bir sevgi yat\u0131r\u0131m\u0131 yaparsa hayat\u0131n sonunda heybesinde o olacak. Ama \u015fizofren ki\u015fide sekonder narsisizm oluyor yani sevgi yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131 tekrar kendine y\u00f6neltiyor. Kendini birinci planda tutuyor ama hayattaki zorluklarla m\u00fccadele etmeyi ba\u015faram\u0131yor i\u00e7ine kapan\u0131yor. Zihninde bir alan olu\u015fturuyor orada kendi d\u00fcnyas\u0131nda sava\u015flar \u00e7\u0131kar\u0131yor, ya\u011fmurlar ya\u011fd\u0131r\u0131yor. Mesela ya\u011fmur ya\u011f\u0131yor benim moralim bozuk oldu\u011fu i\u00e7in ya\u011fmur ya\u011f\u0131yor, g\u00fcne\u015f a\u00e7\u0131yor ne\u015feliyim ondan g\u00fcne\u015f a\u00e7t\u0131 diyor.\u201d Benlik alg\u0131s\u0131nda \u00fc\u00e7 ger\u00e7eklik kar\u0131\u015fmaz \u00dc\u00e7 t\u00fcrl\u00fc benlik alg\u0131s\u0131 oldu\u011funu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, \u201cPsikolojik sa\u011fl\u0131kta da bu \u00f6nemlidir. Birinci benlik ki\u015finin fiziksel ger\u00e7ekli\u011fidir. Bu yumu\u015fakt\u0131r, s\u0131cakt\u0131r ya da so\u011fuktur gibi. \u0130kincisi hayali ger\u00e7eklik. Hayal d\u00fcnyas\u0131 bulutlar, zihin d\u00fcnyas\u0131 \u00e7amurlu su gibidir. Hayal d\u00fcnyam\u0131z\u0131 temizlersek zihnimizdeki su temizlenir. Onun i\u00e7in hayal d\u00fcnyam\u0131z\u0131 g\u00fczel yapmam\u0131z gerekiyor. Hayal d\u00fcnyam\u0131z kirliyse zihnimizden kirli sular\u0131 atamay\u0131z. Di\u011fer ger\u00e7eklik de r\u00fcya ger\u00e7ekli\u011fidir. \u015eizofrenlerin en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi bu \u00fc\u00e7 ger\u00e7ekli\u011fin s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 ay\u0131rt edememesidir. Hayal kuruyor, hayali ger\u00e7ek zannediyor ve inan\u0131p ona g\u00f6re ya\u015f\u0131yor. Ya da r\u00fcya g\u00f6r\u00fcyor, uyan\u0131r uyanmaz ona inan\u0131yor. Benlik alg\u0131s\u0131 olan kimse bu \u00fc\u00e7 ger\u00e7ekli\u011fi kar\u0131\u015ft\u0131rmaz. Onun i\u00e7in benlik alg\u0131m\u0131z insan\u0131n elindeki en \u00f6nemli fenerdir, ayd\u0131nlat\u0131r. Kendini ayd\u0131nlat\u0131r, etraf\u0131n\u0131 ayd\u0131nlat\u0131r. Ve benlik alg\u0131m\u0131z\u0131 geli\u015ftirmek bizi insan yapan durumdur. Di\u011fer canl\u0131larda bu \u00f6zellik yok. Yemek i\u00e7mek \u00fcremek yetiyor. \u0130nsanlar\u0131n ke\u015ffetme, yeni deneyimlere a\u00e7\u0131k olma geni var. \u0130nsan zaman\u0131 alg\u0131l\u0131yor. \u0130nsan d\u0131\u015f\u0131ndaki hi\u00e7bir canl\u0131n\u0131n zaman ve mek\u00e2n alg\u0131s\u0131 yoktur. Bunlar insanlar\u0131 di\u011fer canl\u0131lardan ay\u0131ran soyut kavramlar \u00fcretmemizi sa\u011flayan genlerdir\u201d diye konu\u015ftu.