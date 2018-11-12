Türkiye'de faaliyet gösteren fintech girişimlerinden Paraşüt'ün Kurucu Ortağı Sean Yu, girişim ekosistemine yönelik tavsiyelerini Habertürk'e anlattı.
Girişimlerin kurulum aşamasında iyi bir iş fikirleri olduğundan ve girişimde bulunacakları pazarı ve işleriyle alakalı sektörleri doğru analiz ettiklerinden emin olmaları gerektiğini kaydeden Sean Yu, "Doğru ekip ile çalışmak ve ortakların doğru seçilmesi de oldukça önemli. İnandığınız bir iş fikriniz varsa ve doğru ekibi de bir araya getirdiyseniz yolun yarısına gelmişsiniz demektir" dedi.
'KAYNAKLARIN KISITLI OLMASINA TAKILMAYIN'
Girişimcilerin büyüme aşamasında göz önünde bulundurması gerekenler ile ilgili olarak da konuşan Yu, "Kaynaklarınızın kısıtlı olmasına takılmamalısınız. Kısıtlı kaynaklara sahip olmak, yaratıcı çözümler bulmanızı sağlar. Aynı zamanda da kişiye disiplin ve harekete geçme kabiliyeti kazandırır" diye konuştu.
Pazar hedefleri belirlenirken yola şirket stratejisini belirleyerek başlamak gerektiğini belirten Sean Yu, belirlenen hedeflerin girişim bünyesinde çalışan kişiler tarafından benimsenmesinin de önemine işaret etti.
'PROFESYONEL GEÇMİŞ ŞART DEĞİL, AMA FAYDALI'
Ekosistemde çokça tartışılan profesyonel iş yaşamı geçmişine sahip olmanın gerekli olup olmadığı konusuna da değinen Yu, "Profesyonel iş yaşamı deneyimine sahip olmak, başınız ağrımadan bazı sorunların üstesinden gelmenizi sağlayabilir. Yine de girişimcilik ekosistemine girmek ve başarıya ulaşmak için deneyim sahibi olmanız gerekmez. Zaten girişimcilik demek deneyim biriktirmek demek. Deneyimlerin bir kısmını ise tabii ki yapılan hatalar oluşturuyor" ifadesini kullandı.
'YATIRIMI BAŞARIYA ULAŞTIĞINIZDA ALIN'
Sean Yu, girişimin henüz
fikir aşamasındayken yatırım bulmanın zor olacağını aktardı. Yatırımcı aramak için en doğru zamanın, belirli bir başarıya ulaşıldığı an olduğunu söyleyen Yu, "Ürününüzün pazara sağlayacağı faydayı kanıtladığınızda yatırımcı aramaya başlayabilirsiniz. Şirketiniz belirli bir sayıda müşteri kazandığında da ikinci tur yatırım için arayışa girebilirsiniz. Bu bahsettiğim iki dönüm noktası, yatırımcıların gözündeki olası riskleri azaltır ve şirketinizin yatırım almaya değer olduğunu gösterir" dedi.
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