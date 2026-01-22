Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Doğru zaman, doğru yöntem: Bebeklerde uyku eğitimi nasıl olmalı?

        Bebeklerde uyku eğitimi ile sağlıklı uyku düzeni mümkün mü?

        Gece sık uyanan, gündüz kısa uyuyan bebekler ve yorgun ebeveynler… Bebeklerde uyku eğitimi, bu döngüyü kırarak bebeklerin kendi kendine uyuma becerisi kazanmasına yardımcı oluyor. Peki uyku eğitimine ne zaman başlanmalı?

        Giriş: 22.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:30
        Bebeklerde uykusuz gecelere veda etmenin yolu
        Uykuya dalmakta zorlanan bebekler ve sabaha kadar bölünen uykular, aile yaşamını doğrudan etkiliyor. Bebeklerde uyku eğitimi, doğru uygulandığında hem bebeklerin hem de ebeveynlerin daha huzurlu geceler geçirmesini sağlıyor.

        YENİ EBEVEYNLERDE SIK GÖRÜLEN UYKU SORUNLARI

        Kısacık gündüz uykuları, uykuya dalmakta zorlanma ve gece boyunca sık sık uyanma… Yeni bebek sahibi anne ve babaların en yaygın yaşadığı bu uyku problemleri, doğru bir uyku eğitimi süreciyle büyük ölçüde aşılabilir. Uyku eğitimi ve danışmanlığı sayesinde hem bebekler hem de ebeveynler daha kaliteli ve kesintisiz bir uykuya kavuşur.

        UYKU EĞİTİMİNİN FAYDALARI

        Uyku düzeni, bebeklerin daha derin ve kaliteli uyumasını sağlar. Ebeveynlerin dinlenmesine ve kendilerine zaman ayırmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler; çünkü büyüme hormonları ağırlıklı olarak uyku sırasında salgılanır. Düzenli uyku, ailenin genel huzurunu ve mutluluğunu da artırır.

        UYKU EĞİTİMİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM

        Uyku eğitiminin temel amacı, bebeğin kendi kendine uykuya dalma becerisini kazanmasıdır. Bu süreç için en uygun zaman genellikle 4–6 ay aralığıdır.

        Bu dönemin uygun olmasının nedenleri:

        Fiziksel Olgunluk: Bebekler gece boyunca daha uzun süre tok kalabilir.

        Biyolojik Saatin Gelişimi: 4. aydan itibaren gece–gündüz döngüsü netleşmeye başlar.

        Kendi Kendine Uyuma Becerisi: Bebekler bu aylarda destek almadan uyumayı öğrenebilecek olgunluğa ulaşır.

        İlk 3 ay yenidoğan dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde bebeklerin sık beslenmeye, yakın temasa ve düzensiz uykuya ihtiyacı vardır. Bu nedenle 3 aydan önce başlanan uyku eğitimleri genellikle etkili olmaz.

        UYKU EĞİTİMİNE BAŞLAMAYA HAZIRLIK SİNYALLERİ

        Aşağıdaki işaretler, bebeğinizin uyku eğitimine hazır olabileceğini gösterebilir:

        - Gece ve gündüzü ayırt etmeye başlaması

        - Daha uzun süre kesintisiz uyuyabilmesi

        - Uykusu geldiğinde kendi kendine uykuya dalmaya çalışması

        Eğitime başlamadan önce mutlaka bebeğinizin herhangi bir sağlık problemi olmadığından emin olun.

        UYKU EĞİTİMİ ÖNCESİ HAZIRLIK SÜRECİ

        UYKU ORTAMININ DÜZENLENMESİ

        Sessiz ve karanlık bir ortam: Oda loş olmalı ve dikkat dağıtıcı uyaranlar minimumda tutulmalıdır.

        Güvenli yatak: Yatakta yastık, oyuncak veya kalın battaniye bulunmamalı; SIDS riskine karşı güvenli düzenleme yapılmalıdır.

        RUTİN OLUŞTURMA

        Uyku öncesi rutin, bebeğe güven ve düzen hissi verir. Her gün aynı sırayla yapılan banyo, pijama giyme, masal okuma veya sakin bir müzik gibi aktiviteler uykuya geçişi kolaylaştırır.

        EBEVEYN OLARAK HAZIR OLMA

        Uyku eğitimi sabır ve tutarlılık ister. Başlangıçta zorlayıcı olabilir; ancak kararlı olmak sürecin başarısını belirler.

        UYKU EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        - Uyku öncesi rutinler her gün aynı sırayla uygulanmalıdır. Gündüz rutinleri 15–30 dakika, gece rutinleri 45–60 dakika sürebilir.

        - Banyo, uyku saatinden en az 1 saat önce tamamlanmalıdır.

        - Bebeğin sadece yatakta kullandığı bir uyku arkadaşı olmalıdır.

        - Uyku öncesinde bebeğinizle konuşarak onu sürece hazırlayın.

        - Ayına uygun uyku ve uyanıklık sürelerini takip edin.

        - Gündüz uykuları için kalın perde kullanarak ortamı karartın.

        - Oda sıcaklığını 18–22 derece arasında tutun.

        - Odada dikkat dağıtıcı fazla oyuncak bulundurmayın.

        - Uyku saatinden en az 1 saat önce ekran kullanımını sonlandırın.

        - Katı gıda alımı uykudan 1 saat, süt alımı ise 30 dakika önce tamamlanmalıdır.

        - Gece uyanmalarında hemen müdahale etmeyin; birkaç dakika bekleyin.

        - Uyku öncesi ve ihtiyaç anlarında bebeğinizle bol temas kurun.

        Görsel Kaynak: shutterstock

