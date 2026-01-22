- Uyku öncesi rutinler her gün aynı sırayla uygulanmalıdır. Gündüz rutinleri 15–30 dakika, gece rutinleri 45–60 dakika sürebilir.
- Banyo, uyku saatinden en az 1 saat önce tamamlanmalıdır.
- Bebeğin sadece yatakta kullandığı bir uyku arkadaşı olmalıdır.
- Uyku öncesinde bebeğinizle konuşarak onu sürece hazırlayın.
- Ayına uygun uyku ve uyanıklık sürelerini takip edin.
- Gündüz uykuları için kalın perde kullanarak ortamı karartın.
- Oda sıcaklığını 18–22 derece arasında tutun.
- Odada dikkat dağıtıcı fazla oyuncak bulundurmayın.
- Uyku saatinden en az 1 saat önce ekran kullanımını sonlandırın.
- Katı gıda alımı uykudan 1 saat, süt alımı ise 30 dakika önce tamamlanmalıdır.
- Gece uyanmalarında hemen müdahale etmeyin; birkaç dakika bekleyin.
- Uyku öncesi ve ihtiyaç anlarında bebeğinizle bol temas kurun.