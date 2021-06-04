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Doğu Anadolu'nun kiraz ihtiyacı "Doğu'nun Çukurovası"ndan karşılanıyor

Birçok meyve ve sebze türünün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen kiraz, bir yandan yurdun doğusundaki illere satılırken diğer yandan çiftçinin gelir kapısı oluyor.

Doğu Anadolu'nun kiraz ihtiyacı
AA

Birçok meyve ve sebze türünün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen kiraz, bir yandan yurdun doğusundaki illere satılırken diğer yandan çiftçinin gelir kapısı oluyor.

Sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartları ile ürün çeşitliliği nedeniyle "Doğunun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'ın en önemli gelir kaynakları arasında hububat, bakliyat, sebze ve meyve türleri yer alıyor.

Kentte yıllık rekoltesi yaklaşık 600 ton olan kiraz, üretilen meyveler arasında önemli bir rol üstleniyor. Her yıl en erken hasadı gerçekleştirilen ürünlerden olan kiraz, yapılan hasadın ardından Doğu Anadolu illerine gönderilerek bölgenin kiraz ihtiyacı karşılanıyor.

Kayısı, domates, karpuz, kavun ve elma gibi ürünleri sıkça yetiştiren çiftçiler, bunun yanı sıra kiraz da yetiştirerek hem bölgenin talebini karşılamış oluyor hem de gelir sağlıyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, kentin ovada bulunmasından dolayı birçok ürünün üretimine imkan sunduğunu, kirazın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Kentte ilk ürünlerin hasadına mayıs ayının sonu itibarıyla başlandığını belirten Yolcu, "Hasatlar kasım ayına kadar devam ediyor. Şimdi de kirazın hasadına başladık. Bu yıl 500 ile 600 ton arasında rekolte bekliyoruz. Ürünlerin aroması, tadı çok güzel. Talep ve pazar konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

- "Kiraz üretimi çiftçimizin bütçesine katkı sağlıyor"

Tarım alanında Iğdır'da çok fazla ürün çeşitliliği olduğunun altını çizen Yolcu, "Kiraz üretimi çiftçimizin bütçesine katkı sağlıyor, geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz projelerle bu alanları artırmayı hedefliyoruz. Iğdır gibi verimli bir ovada ekilmemiş bir alanın kalmamasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Üretilen kirazın özellikle yerel pazarlarda tüketildiğini ifade eden Yolcu, şöyle devam etti:

"Kirazın pazar ömrü çok az olduğu için yurt dışına ihracatını yapamıyoruz. Uzun süreli ihracatta bu ürünler zarar göreceği için paketleme sıkıntısından dolayı yerel pazara veriyoruz. Bütün doğu bölgesine ve yerel pazara bizim ürünlerimiz gidiyor. Doğu Anadolu bölgesini Iğdır'ın meyve ve sebzesi besliyor.

- "Taleplere yetişemiyoruz"

Üreticilerden Caner Akkoç ise 12 dönümlük bir arazide kiraz yetiştirdiğini ve elde ettiği rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Taleplere yetişemediklerini sadece iç piyasaya kiraz verebildiklerini aktaran Akkoç, "Batıda kiraz üretimini gördüm, burada da olacağını düşündüm. Bölge halkı 'olmaz, yetişmez' dedi. Araştırma yaptım, geldim ürettim ve iyi randıman aldım. Yaptığım araştırmalarda kirazın 800 metre rakımın üstünde yetiştirildiğini öğrendim. Kafkaslar'ı gezdim, üretilen kaliteli ve lezzetli kirazın 800 rakımın üstünde olduğunu gördüm, geldim yaptım, ürettim ve şu an çok memnunum." diye konuştu.

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