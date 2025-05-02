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        Haberler Magazin Doğu Demirkol'dan sevgilisi Ayşe Kırca'ya yaş günü partisi - Magazin haberleri

        Doğu Demirkol'dan sevgilisine özel parti

        Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca'nın 31'inci yaş gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:19 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:19
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        Sevgiliye özel parti
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        Bir süredir Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Ayşe Kırca, 31'inci yaşına girdi. Doğu Demirkol, sevgilisinin doğum gününü yakın arkadaşlarını katıldığı bir parti ile kutladı.

        Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, yaş pastasını birlikte üfledi.

        Ünlü komedyen, pastayı üfledikten sonra sevgilisini öpmelere doyamadı.

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        #Doğu Demirkol
        #Ayşe Kırca
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