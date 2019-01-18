Eşsiz manzaralı hayaller kurarken...

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Emekli arkadaşların hayali Doğu Ekspresi’yle Kars'a gitmekti. Ancak gittikleri gerçek yer adliye koridorları oldu.
DOĞU EKSPRESİ DOLANDIRICILIK HİKAYESİ OLDU
Doğu ekspresiyle Kars'a seyahat. En çok ilgi çeken turizm rotalarından biri. Doğu Ekspresi’yle bu rotada seyahat edenlerin çekip sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar nedeniyle de nam-ı diğer "like" ekspresi. Yolcularına Ankara- Kars güzergahındaki eşsiz manzarayı yataklı vagonlarda izletme şansı veren Doğu Ekspresi seyahati bu kez bir dolandırıcılık hikayesine konu oldu.
ŞİRKET YETKİLİSİ KENDİ HESABINA PARALARI İSTEDİ
İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sevcan Yönet ile yakınlarının da hayaliydi Doğu Ekspresi. Ocak ayında yapmayı planladıkları seyahat için tam 4 ay öncesinden yani 2018 yılının Eylül ayında rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak telefonda konuştukları tur şirketi yetkilisi, şirket hesabında işlem sıkıntısı olduğu gerekçesiyle bir kişi için belirlenen bin 500 liralık tur parasını kendi kişisel hesabına göndermelerini istedi.
TUR SAHİBİ BİRAZ DAHA PARA İSTEDİ
Yetkiliye ulaşamadılar ama şirket sahibine ulaştılar. Onun anlattıklarıyla da adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü iddiaya göre şirket yetkilisi hepsinin tur ücretlerini zimmetine geçirip kayıplara karışmıştı. Şirket sahibi biraz daha para vermelerini isteyerek mağduriyeti çözeceğini iddia etti.
28 MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Doğu Ekspresi turu satın alıp yarı yolda kalan tam 28 mağdur bulunuyor. Mağdurlar maddi ve manevi zarara uğradıklarını düşünüp soluğu adliyede aldılar.
Mağdurların şikayetinin ardından tur şirketi ve çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.
“GEZMEYİ PLANLADIK, MAĞDUR OLDUK”
HABERTÜRK’e konuşan mağdurlardan Sevcan Yönet sorumluların ceza almasını istediklerini söyleyerek, “Bir emekli grup arkadaşım 30 kişi kadar Doğu Ekspresi’yle Kars’a gidip gezmeyi planladık. Paralarımızı yatırdık. Şirket yetkilisi kendi hesabına yönlendirdi. Biraz orada şüphelendik ama doğrusu hepimiz aynı şey olunca fazla da, özel tur gibi düşündük. Sonra da o kişiye ulaşamadık. Paraları zimmetine geçirdi ve dolayısıyla geziyi yapamadık, mağdur kaldık. Şirket sahibine ulaştık. Biraz daha üstüne ilave ederseniz, yarısını da zararın ben karşılayım yapalım bu turu dedi ama onu da bizler kabul etmedik doğal olarak” dedi.
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