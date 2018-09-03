İhracat
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Doğu Karadeniz Bölgesinden ilk 8 ayda 732 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 8 ayında 732 milyon 198 bin 78 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında en fazla ihracat daha önceki dönemlerde olduğu gibi Trabzon’dan gerçekleşirken, bölgeden 118 farklı ülkeye ihracat yapıldı. Bölgeden bu yılın ilk 7 aylık döneminde 671 milyon 75 bin 607 dolar ihracat yapılmıştı

03.09.2018 - 10:59 | Güncelleme: İHA

Konuyla ilgili Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Genel Sekterterliğinden yapılan açıklamada, ”Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2018 yılı ilk 8 ayında gerçekleşen toplam ihracatın 392 milyon 590 bin 589 dolar tutarı Fındık ve Mamulleri, 123 milyon 302 bin 733 doları Yaş Meyve Sebze Ürünleri ve 66 milyon 822 bin 484’ı ise madencilik ürünlerinden oluşmaktadır.

Bölge ihracatımızda en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Otomotiv Endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla önemli artışlar yaşanmıştır.

Bölgemizden 2018 Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk 8 ayda 118 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgesinden yılın 8 ayında yapılan ihracatta en fazla ihracat artışı sağlanan Ülkeler Vietnam, Filipinler ve Paraguay olmuştur. Bunun yanında önemli ihracat artışı sağlanan ülkeler ise; Danimarka’ya yapılan ihracatta yüzde 389, Ekvator’a yüzde 327, Hong Kong’a yüzde 322 ve Kırgızistan’a ise yüzde 206 oranında artış yaşanmıştır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.