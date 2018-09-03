Konuyla ilgili Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Genel Sekterterliğinden yapılan açıklamada, ”Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2018 yılı ilk 8 ayında gerçekleşen toplam ihracatın 392 milyon 590 bin 589 dolar tutarı Fındık ve Mamulleri, 123 milyon 302 bin 733 doları Yaş Meyve Sebze Ürünleri ve 66 milyon 822 bin 484’ı ise madencilik ürünlerinden oluşmaktadır.

Bölge ihracatımızda en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Otomotiv Endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla önemli artışlar yaşanmıştır.

Bölgemizden 2018 Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk 8 ayda 118 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgesinden yılın 8 ayında yapılan ihracatta en fazla ihracat artışı sağlanan Ülkeler Vietnam, Filipinler ve Paraguay olmuştur. Bunun yanında önemli ihracat artışı sağlanan ülkeler ise; Danimarka’ya yapılan ihracatta yüzde 389, Ekvator’a yüzde 327, Hong Kong’a yüzde 322 ve Kırgızistan’a ise yüzde 206 oranında artış yaşanmıştır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ