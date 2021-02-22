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Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 176 arttı

Doğu Karadeniz'den 2020'nin ocak ayında yapılan su ürünleri ihracatı 2021'in ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artarak 10 milyon 73 bin 613 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 176 arttı
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgeden yılın ilk ayında 6 ülkeye 2 bin 157 ton su ürünü ihraç edildi.

Su ürünleri ihracatı, 676 tonluk satış karşılığı 3 milyon 648 bin 285 dolar kazanç elde edilen Ocak 2020'ye göre miktarda yüzde 219, değerde de yüzde 176 artarak 10 milyon 73 bin 613 dolara yükseldi.

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya geçen ay 1745 ton su ürünleri ihraç edilerek 8 milyon 481 bin 584 dolar kazanç sağlandı.

Rusya'ya ihracat, Ocak 2020'de satılan 507 tonluk su ürünlerine karşılık elde edilen 2 milyon 898 bin 769 dolarlık kazanca göre miktarda yüzde 244, değerde de yüzde 193 artış gösterdi.

Rusya'yı, 1 milyon 151 bin 726 dolarlık ihracatla Vietnam,183 bin 195 dolarlık ihracatla Almanya takip etti.

Doğu Karadeniz'den ayrıca yılın ilk ayında Japonya, Ukrayna ve Gürcistan'a da su ürünü satıldı.

YARISINDAN FAZLASI TRABZON'DAN

Trabzon'dan da ocak ayında 6 ülkeye 1205 ton su ürünü ihraç edilerek, 5 milyon 409 bin 840 dolar gelir sağlandı.

Kentten geçen yılın aynı döneminde 111 tonluk su ürünleri ihracatından 491 bin 693 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatı da miktarda yüzde 986, değerde de yüzde 1000 arttı.

Trabzon, toplam bölge ihracatının yüzde 54'ünü tek başına sırtlandı.

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, su ürünlerinin yeni yıla rekor düzeyde ihracat artışıyla başladığını söyledi.

Su ürünlerinin bölge ve kent için önemli bir ihraç kalemi olduğunu dile getiren Kobya, su ürünlerinden elde edilen gelirin ve ihracat artışının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kobya, son yıllarda önde gelen gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenme kültürünün gelişmesinin, bu paralelde özellikle su ürünlerine talebi artırdığını vurgulayarak, "Bunun yanında son yıllarda yurt dışı piyasalarda Türk somonu olarak ün yapan Karadeniz somonunun kalite ve lezzet açısından büyük beğeni alması da bölge ihracatımıza önümüzdeki dönemde önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

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