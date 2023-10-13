Doğukan Güngör: Yolumu kesip 'Oğlum bebeği annesinden ayırma' diyorlar

SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek.

Her açıdan başarılı bir sezondu. Projemiz başarılı oldu. Biz oyuncular yaptığımız işten ve aldığımız tepkilerden memnun olduk. Sevildik ve izlendik.

* SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ikinci sezonunda izleyicisiyle buluştu. Başarılı bir sezondu ve oldukça ses getirdi. Birinci sezonu nasıl değerlendirirsin?

"FİNAL SAHNESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

* Geçtiğimiz sezonda hafızana kazınan ve seni en çok etkileyen sahne hangisiydi?

Final sahnesinden çok etkilendim. Çaresizlik, pişmanlık, suçluluk duygusu ve kaybetme korkusunun içinde kalmış bir ‘Fatih’ vardı diyebilirim.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna nasıl hazırlandın, bu süreçte neler yaptın?

Birinci sezon final sahnesinden sonra ikinci sezonda farklı bir ‘Fatih’ ile karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Tüm olanlara rağmen karısına âşık onu kaybetmek istemeyen, aynı zamanda yeni baba olmuş bir ‘Fatih’ var şimdi. Rol gerçekten zor, çünkü çelişkileri var, ailesini bir araya getirmek isterken aynı zamanda onları üzüyor.

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"YOLUMU KESİP 'OĞLUM, BEBEĞİ ANNESİNDEN AYIRMA' DİYORLAR"

* Önceki sezonda 'Fatih' annesi 'Pembe' ve eşi 'Doğa'nın arasında kalan bir karakterdi. Tabii dizide gelişen olaylarla birlikte bu sezon 'Fatih'in sert bir yönünün daha ağır bastığını görüyoruz ve eşi 'Doğa' ile yaşadığı sorunlarla gündemde... Gerek sosyal medyada gerek sokakta yürürken çevreden nasıl tepkiler alıyorsun? Şimdiye kadar aldığın en ilginç yorum neydi?

Evet, bu sezon biraz daha fevri bir ‘Fatih’ var. Başarıya giden her yol mübahtır kafasında. ‘Doğa’yı tekrar eve getirmek için hiç onaylanmayacak işler yapıyor. İzleyici, ‘Fatih’in anneyle bebeği ayırmasına çok tepkili. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Sokaktaki teyzeler, yolumu kesip “Oğlum bebeği annesinden ayırma’ diyorlar.