Doğukan Manço, kendisini babasıyla kıyaslayanlara karşı sessizliğini bozdu. 1999'da vefat eden sanatçı Baniş Manço'nun büyük oğlu olan DJ, ağır eleştirilere tepki gösterdi.

Her yaptığı çalışmanın babasıyla kıyaslanması üzerine Doğukan Manço, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Bu sözüm bazı kişilere! Ben bir bireyim. Affınıza sığınarak söylüyorum ama 40 yaşındayım. Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim. Yoksa ben de bilirim size sormasını "ananıza babanıza yakışıyor musunuz diye!"