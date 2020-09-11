Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinDoğukan Manço: Babamı karıştırmayın - Magazin haberleri
ABONE OL

Doğukan Manço: Babamı karıştırmayın

Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, babasıyla kıyaslanması üzerine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Manço, "Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim." dedi

Doğukan Manço

Doğukan Manço, kendisini babasıyla kıyaslayanlara karşı sessizliğini bozdu. 1999'da vefat eden sanatçı Baniş Manço'nun büyük oğlu olan DJ, ağır eleştirilere tepki gösterdi.

Her yaptığı çalışmanın babasıyla kıyaslanması üzerine Doğukan Manço, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Bu sözüm bazı kişilere! Ben bir bireyim. Affınıza sığınarak söylüyorum ama 40 yaşındayım. Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim. Yoksa ben de bilirim size sormasını "ananıza babanıza yakışıyor musunuz diye!"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar - Magazin haberleri
MAGAZİN"İyi ki varsın yol arkadaşım"
Cenk Eren: Defne Hanım'ı tanımıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN"Defne Hanım'ı tanımıyorum"
Melisa Şenolsun'dan şaşırtan hamle - Magazin haberleri
MAGAZİNMelisa onları sildi
Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi
MAGAZİNKırmızı Oda ne zaman, saat kaçta?
Gözde Mutluer: Canım sevgilimle dün evlendik - Magazin haberleri
MAGAZİN'Canım sevgilimle dün evlendik'
Aslıhan Doğan Turan, oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi - Magazin haberleri
MAGAZİNOğlunun yüzünü gösterdi
Aslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı - Magazin haberleri
MAGAZİNİstanbul'dan kaçtı, Ege'ye yerleşti
Pınar Tuncegil ile Gökçer Genç aşk yaşıyor - Magazin haberleri
MAGAZİNSürpriz aşk
Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızlarıyla tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİNAile tatili
Eda Ece, en beğendiği erkekleri açıkladı - Magazin haberleri
MAGAZİNEn beğendiği erkek yıldızları açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X