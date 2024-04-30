Doğukan Manço: Babamızın arabası ne oldu?
Doğukan Manço, daha önce babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini belirterek bu konuda devletten yardım istemişti. Manço, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu
Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobil orada kalmıştı. Doğukan Manço, daha önce babasının otomobilini Türkiye'ye getirmek için harekete geçmiş ve bu konuyla ilgili de yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu.
Doğukan Manço, otomobilin akıbetiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Otomobilin Türkiye'ye getirilebilmesi için gerekli prosedürleri yerine getirmek için annesi Lale Manço Ahıskalı ve erkek kardeşi Batıkan Manço ile Beşiktaş'ta noterde araya geldi.
"İŞLEMLERİ TAMAMLADIK"
Doğukan Manço, konuyla ilgili; "Babamızın arabası ne oldu? Belçika'dan aracın gelebilmesi için Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müdürlüğü’nün istediği son evrak için annem Muğla’dan Batıkan Belçika’dan atlayıp geldi. İşlemleri tamamladık. Umuyorum ki her şey yolunda gidecek" dedi.
EVİNİN ALTINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ
Öte yandan otomobil tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yapmıştı. Orada otomobillerinin restorasyonunu gerçekleştiren Manço, daha önce "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burada birtakım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.