Doğukan Manço, Hülya Koçyiğit'in TRT 2’de sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programının konuğu oldu.

Doğukan Manço, babası Barış Manço ile bayram anıları sorulması üzerine şu yanıtı verdi: Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı. Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik.

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Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun ülkeye büyük katkılar sunduğunu ve bir kültürü devam ettirmek istediğini belirtti. Doğukan Manço; "Babam hep, kültürümüze ait olan şeyleri harmanladı. O da bir nevi gençliğe hitabe aslında. ‘Bakın geçmişiniz bu, geleceğimiz bu’ diyor şarkılarında. Bugün bir bayram gününde daha onun eserlerini nesillere aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.