Doğukan Manço dolandırıcılık olayı hakkında konuştu Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek Ahmet Güvenç'i 2015'te bin lira dolandıran çete yakalandı. Manço, bu konuda açıklama yaptı

2015'te Doğukan Manço’nun sesini taklit eden dolandırıcı, Kurtalan Ekspres’in üyesi Ahmet Güvenç’i, sabit telefon hattından arayıp “Ağabey, ben Doğukan. Evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var” dedi. Güvenç, Doğukan Manço sandığı dolandırıcıya bin lira gönderdi. Aynı dolandırıcı, bir süre sonra yine Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek bir kez daha aradığı Ahmet Güvenç'ten Kurtalan Ekspres’in diğer üyesi Bahadır Akkuzu’nun telefonunu istedi.

Doğukan Manço

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Oysa Bahadır Akkuzu, 2009'da hayatını kaybetmişti ve Doğukan Manço'nun bunu bilmemesi mümkün değildi. Durumdan şüphelenen Ahmet Güvenç, cep telefonundan Manço'yu arayıp durumu bildirdi. Doğukan Manço, kendisinin aramadığını söyleyince dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Bunun üzerine Manço, savcılığa gidip şikâyetçi oldu.

Ahmet Güvenç

Ahmet Güvenç'i dolandıran çete, başka bir dolandırma girişiminde yakalanarak tutuklandı. Doğukan Manço, dolandırıcıların tutuklanması şunları söyledi: Konudan haberim yok, daha önce böyle bir şey oldu. O dönemde yargıya intikal etmişti. Sonrasını bilmiyorum.