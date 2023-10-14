Doğum günlerinde neden pasta kesilir ve mum üflenir?
Doğum günlerinde pasta kesilmesi ve mum üflenmesi adeti eski Yunan mitolojilerine kadar dayanır. Ancak günümüzde doğum günlerinde pasta yenmesi Almanya'da 18. yüzyılda başlayan bir geleneğin tüm dünyaya yayılması sonucu ortaya çıkmıştır.
DOĞUM GÜNÜNDE NEDEN PASTA KESİLİR VE MUM ÜFLENİR?
Doğum günlerinde pasta kesme adeti tarihi ve amacına göre değişiklik gösterir. Pasta sözcüğü günümüzdeki anlamında tatlıya denk geliyor olsa da aslında tarihi gelişiminde ve dünya üzerinde kullanımına bakıldığında "kek" demek daha doğru olur.
Doğum günü pastasının bilinen en eski tarihi Helen uygarlığına kadar uzanır. Antik Yunan döneminde Yunanların Artmesi adında bilinen ay tanrıçaları vardı.
Artemis'in doğum gününde ona Ay şeklinde yuvarlak bir turta ikram ederlerdi. Mumlar da Ay'ın ışığını temsil ediyordu. Yüzyıllar içerisinde bu geleneğin geliştiği ve tüm dünyaya yayıldığı söyleniyor.
DOĞUM GÜNÜ PASTLARI ALMANYA İLE YAYGINLAŞTI
Modern çağda ise bugün doğum günlerinin kutlama haline getirilmesinde Almanya'nın büyük bir payı vardır. 13. yüzyılda Almanya'da çocuklara gösterilen ilgi bugünkünden daha fazlaydı.
SABAHTAN AKŞAMA KADAR DOĞUM GÜNÜ KUTLANIYORDU
Doğum günleri bir festival şeklinde kutlanıyordu. Doğum günü kutlaması için sabaha karşı şafakta, üstü yanan mumlarla süslenmiş pasta ile çocuk uyandırılır ve yemek vakti gelene kadar mumların sönmemesi sağlanırdı. Yemek yenmeden önce doğum günü çocuğu mumu üfler ve şölen başlardı.
PASTALARIN ÜZERİNE BİR ADET FAZLADAN MUM ÖZELLİKLE KONUR
Pastaların üzerinde çocuğun yaşından bir fazla mum özellikle yerleştirilidi. Bunun nedeni ise bir gün sönecek hayatının ışığını göstermek içindir. 15. yüzyılla gelindiğinde doğum günlerini kutlamak için üretilen kekler daha da yaygınlaştı.
17. yüzyılda üst sınıflardan insanlar çok katmanlı kekler ve kremaları ortaya çıkardı. Sanayi devriminin ardından tüm sosyal sınıflara yaygınlaşan doğum günü pastaları 19. yüzyılda birçok Avrupa ülkesinde popüler hale geldi.
MUMLAR KÖTÜ RUHLARI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ÜFLENİRDİ
Mum üfeleme adeti de Yunan mitolojisinden insanlara geçen bir ritüeldir. Antik çağlarda doğum günlerinde kötü ruhların onları ziyaret ettiğini düşünen kişiler mumları üfleyerek uzaklaştırıdı. Günümüzde dilek dilemek için kullanılan mumlar aynı anda söndürülürse dileğin kabul olacağına inanılır.
Kaynak: Bright Side