Doğum günlerinde neden pasta kesilir ve mum üflenir?

Doğum günlerinde neden pasta kesilir ve mum üflenir?

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DOĞUM GÜNÜNDE NEDEN PASTA KESİLİR VE MUM ÜFLENİR?

Doğum günlerinde pasta kesme adeti tarihi ve amacına göre değişiklik gösterir. Pasta sözcüğü günümüzdeki anlamında tatlıya denk geliyor olsa da aslında tarihi gelişiminde ve dünya üzerinde kullanımına bakıldığında "kek" demek daha doğru olur.

Doğum günü pastasının bilinen en eski tarihi Helen uygarlığına kadar uzanır. Antik Yunan döneminde Yunanların Artmesi adında bilinen ay tanrıçaları vardı.