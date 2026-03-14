Doğum izni 24 haftaya çıktı mı, uzatıldı mı? Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemede, 16 hafta olan doğum izni süresi uzayacak. Peki, doğum izni 24 haftaya çıktı mı, uzatıldı mı? Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemede, mevcut doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Hamile anne adayları veya doğum izninde olanlar sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin detayları merak ediyor. Peki Doğum izni 24 haftaya çıktı mı, uzatıldı mı?
2026 DOĞUM İZNİ NE KADAR OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 2026’da doğum izni süresi artıyor.
Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.
DOĞUM İZNİ KARARI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Doğum izine yönelik düzenlemelerin yer aldığı teklifin görüşmeleri komisyonda oy birliğiyle bayramdan sonraya ertelendi.
ÖZEL SEKTÖRDE BABALAR İÇİN DOĞUM İZNİ 10 GÜN OLACAK
Ayrıca özel sektör çalışanı babaların doğum için aldıkları izin süresi, memur babalar ile eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.