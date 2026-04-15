        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni düzenlemesi son dakika: 2026 Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Doğum izni uzatılıyor mu, son durum ne?

        Doğum izni düzenlemesi Meclis’ten geçti mi? 2026 Doğum izni uzatılıyor mu, son durum ne?

        Doğum izni süresine ilişkin yeni düzenleme milyonlarca çalışan kadının gündeminde ilk sıralara yerleşti. Meclis'e sunulan kanun teklifiyle mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanırken, babalık izninin de uzatılması öngörülüyor. Düzenleme kapsamında doğum yapan çalışanlara sağlanan maddi desteklerin artırılması da hedefleniyor. Gözler şimdi teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağına çevrildi. Peki, Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? 2026 Doğum izni uzatılıyor mu, son durum ne? İşte doğum izni son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin önemli maddeleri kabul edilmeye devam ediyor. Sosyal medya düzenlemeleriyle birlikte doğum izni sürelerini de kapsayan teklifin 6 maddesinin daha kabul edilmesi, yeni haklara ilişkin süreci hızlandırdı. Düzenlemenin tamamının yasalaşması halinde doğum ve babalık izni sürelerinde önemli değişiklikler bekleniyor. İşte bilgiler...

        DOĞUM İZNİ NE ZAMAN YASALAŞACAK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

        Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kadın memura verilecek ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memurun, isteği halinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre bir hafta artırılacak.

        Düzenlemeye göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilecek. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek.

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK, 24 HAFTAYA MI ÇIKACAK?

        Teklif ile yapılacak düzenlemeler şu şekilde;

        Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

        Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

        İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

        Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

        Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

        Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

        Teklife ihdas edilen yeni madde ile analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

        Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

