        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni kaç haftaya çıkacak? 24 hafta olacak mı, kanun teklifi yasalaştı mı?

        Son günlerde anne ve babaların en çok merak ettiği konuların başında, doğum izninin 24 haftaya çıkarılıp çıkarılmayacağı ve düzenlemenin Meclis sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı yer alıyor. Milyonlarca anne ve baba adayının gündeminde olan bu konuya ilişkin detaylar ise yakından takip ediliyor. Peki, doğum izni kaç haftaya çıkacak? Kanun teklifi yasalaştı mı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 07.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Milyonlarca anne ve babayı ilgilendiren doğum izni düzenlemesine yönelik çalışmalar son dönemde ivme kazandı. Aile yapısını güçlendirmeyi ve çalışan kadınları desteklemeyi hedefleyen yeni kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Kadın çalışanlar açısından dikkat çeken değişiklikler içeren düzenlemenin yasalaşması durumunda, Türkiye’de iş hayatında aile odaklı yeni bir sürecin başlaması bekleniyor. Peki, doğum izni kaç haftaya çıkacak? 24 hafta olacak mı, kanun teklifi yasalaştı mı? İşte merak edilenler.

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Yeni kanun teklifinde öne çıkan en önemli düzenleme, kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresinin artırılması oldu. Halihazırda 8 hafta olarak uygulanan doğum sonrası izin, yapılan değişiklikle 16 haftaya yükseltiliyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin kullanabilecek.

        KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI MI?

        Doğum iznine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

        Bu kapsamda öne çıkan başlıca düzenlemeler şöyle:

        - Kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak.

        - Çalışana, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

        - Yeterli geliri olmadığı tespit edilen kadınlar ve çocuklara, geçici maddi yardım kararı bulunmaması durumunda, ilgili kanunda belirtilen oran esas alınarak herhangi bir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
