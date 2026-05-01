        Haberler Bilgi Gündem DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI? Doğum izni 24 hafta oldu mu, yasalaştı mı? Babalık izni ne kadar oldu?

        Binlerce kadın çalışanın merakla beklediği doğum izni düzenlemesinde süreç tamamlandı. Daha önce açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın işaret ettiği düzenleme, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, yeni düzenlemeyle birlikte doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı mı, babalık izni kaç gün oldu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:04 Güncelleme:
        1

        Milyonlarca kadın çalışanın gündeminde yer alan doğum izni düzenlemesi resmiyet kazandı. Daha önce sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurduğu düzenleme, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda "Yeni düzenlemeyle birlikte doğum izni süresi 24 haftaya yükseldi mi, babalık izni kaç gün oldu, uygulamadan doğum iznini tamamlayanlar yararlanabilecek mi?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        Doğum izni süresini 24 haftaya yükselten düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte çalışan annelerin doğum sonrası izin süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılarak önemli ölçüde genişletildi. Ayrıca, doğum izni yeni sona ermiş olan anneler de belirli şartları karşılamaları halinde bu haktan yararlanarak izin sürelerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

        Öte yandan anneler, 24 haftalık (çoğul gebeliklerde 26 hafta) ücretli doğum izninin ardından talep etmeleri halinde ücretsiz izin kullanma imkanına da sahip olacak.

        3

        UYGULAMADAN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARALANACAK MI?

        Doğum izni süresi sona ermiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz doldurmamış olan çalışan anneler de düzenlemeden faydalanabilecek. Bu kapsamda, talepte bulunan personele 8 haftaya kadar ek analık izni hakkı tanınacak.

        4

        BABALIK İZNİ NE KADAR OLDU?

        Yeni düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları ve koruyucu aileleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, eşi doğum yapan çalışanlara verilen ücretli babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı.

        5

        KORUYUCU AİLELER İÇİN YENİ DÜZENLEME

        Evlat edinen ya da koruyucu aile statüsü kazanan çalışanlara, çocuğun teslim edilmesinden itibaren 10 gün ücretsiz izin hakkı tanındı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
