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        Haberler Bilgi Gündem DOĞUM İZNİ SON DAKİKA: 2025 Doğum izni artıyor mu? Annelik izni kaç güne çıkacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama!

        Doğum izni artıyor mu? Annelik izni kaç güne çıkacak?

        Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı ile doğum izni konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında bir konuşma yaptı. Yılmaz, konuşmasında doğum izinleri konusuna da değindi. Bu kapsamda, "Doğum izni artıyor mu? Annelik izni kaç güne çıkacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 20:18 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:21
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında bir konuşma yaparak doğum izinlerinin uzatılması, doğum yardımları, esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi başlıklara dikkat çekti. Peki, doğum izinleri uzatılacak mı ve kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...

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        DOĞUM İZNİ (ANNELİK İZNİ) 2025 ARTACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu. Yılmaz konuşmasında doğum izinlerine de değinerek şu açıklamada bulundu:

        Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplantıdaki diğer açıklamaları da şu şekilde:

        Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

        Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

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        Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

        Doğum izinlerinden, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine, doğum yardımlarından, esnek ve uzaktan çalışmaya varıncaya kadar birçok başlığı bu kurulumuzda değerlendireceğiz.

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