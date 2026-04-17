Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni uzatıldı mı, 24 hafta oldu mu? Son dakika: Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Babalık izni kaç gün oldu?

        Doğum izni uzatıldı mı, 24 hafta oldu mu? Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

        Doğum izni düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulunda, doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Bu kapsamda, özellikle doğum izninin süresine yönelik değişiklik iddiaları gündeme oturdu. Peki, doğum izni gerçekten 24 haftaya çıkarıldı mı, babalık izni kaç gün oldu? Tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği doğum izni düzenlemesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Kabul edilen yeni maddeler, aile yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, gözler, doğum izninin süresi ve babalara tanınan haklara çevrildi. Doğum izni 24 haftaya uzatıldı mı, babalık izni artırıldı mı? İşte son durum…

        2

        DOĞUM İZNİ NE ZAMAN YASALAŞACAK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

        Doğum izni ise henüz 24 haftaya çıkarılmadı. Düzenlemenin kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi halinde doğum izni 24 haftaya çıkmış olacak.

        3

        DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

        Teklifte imzası bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Teklif kapsamında; kadın çalışanların doğum sonrası izin süresini 8 haftadan 16 haftaya çıkararak, toplam doğum iznini 24 haftaya yükseltiyoruz. Biz yalnızca bir çalışma hayatı düzenlemesi getirmiyoruz. Çocuk gelişimi açısından son derece kritik bir adımı aslında hayata geçiriyoruz. Bilimsel araştırmalar da açıkça göstermektedir ki bir bebeğin hayatındaki en önemli dönem, doğumdan sonraki ilk aylardır.

        Bu dönemde anne ile kurulan bağ, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Getirdiğimiz düzenlemeyle birlikte; çocuklar hayatlarının en kritik dönemlerinde anneleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği en az 6 aylık emzirme süresiyle uyumlu bir sistem oluşturulacak. Bu, işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de kapsayacak. Bunun yanında babalık iznini de 5 günden 10 güne çıkarıyoruz" dedi.

        4

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK, 24 HAFTAYA MI ÇIKACAK?

        Teklif ile yapılacak düzenlemeler şu şekilde;

        Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

        Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

        İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

        5

        Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

        Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

        Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

        Teklife ihdas edilen yeni madde ile analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

        Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı