DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Teklifte imzası bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Teklif kapsamında; kadın çalışanların doğum sonrası izin süresini 8 haftadan 16 haftaya çıkararak, toplam doğum iznini 24 haftaya yükseltiyoruz. Biz yalnızca bir çalışma hayatı düzenlemesi getirmiyoruz. Çocuk gelişimi açısından son derece kritik bir adımı aslında hayata geçiriyoruz. Bilimsel araştırmalar da açıkça göstermektedir ki bir bebeğin hayatındaki en önemli dönem, doğumdan sonraki ilk aylardır.

Bu dönemde anne ile kurulan bağ, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Getirdiğimiz düzenlemeyle birlikte; çocuklar hayatlarının en kritik dönemlerinde anneleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği en az 6 aylık emzirme süresiyle uyumlu bir sistem oluşturulacak. Bu, işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de kapsayacak. Bunun yanında babalık iznini de 5 günden 10 güne çıkarıyoruz" dedi.