Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar oldu? İşte, tüm çalışan ve doğum yapan annelerin ve de anne adaylarının merak ettiği tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

DOĞUM PARASI NEDİR?

Çalışan kadınların doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli şartlarda uygulanan bir doğum yardımıdır. SSK Doğum Parası, Analık parası, Analık Geçici İş Göremezliği olarak da bilinmektedir. Doğum yardımından yalnızca Türk vatandaşları ve mavi kartlılar faydalanabilirler.

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Çalışan ve doğum yapan annelerin doğum yardımı almaları için öncelikle başvuruda bulunmaları gerekiyor. Doğum yardımı başvurularının alınacağı başlıca noktalar;

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri

-Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden,

-Sosyal Hizmetler Müdürlükleri,

-İlçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, şeklindedir.

Başvuru esnasında yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı getirilmelidir. Aynı zamanda online başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden yeni doğan çocuğun TC. kimlik numarası ile başvuruda bulunabilirler.

Doğum parasından yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Buna göre doğum parasının ödenebilmesi için gereken şarlar şu şekildedir;

- Doğum öncesi izinin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermiş olmaması

- Belirtilen süreler dahilinde iş yerinde çalışmamış olması

- Doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin yatırılmış olması

- Doğumun gerçekleşmiş olması gerekir.

DOĞUM PARASI NE KADAR OLDU?

Doğum yardımının 2018 yılında ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil. Bu yüzden 2018 yılı için ödenebilecek tutarlar bakanlık tarafından yeni bir açıklama gelene kadar aşağıda belirtilen rakamlar olacaktır.

Devlet tarafından anneye 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan;

- Birinci çocuklarından dolayı 300 TL,

- İkinci çocuklarından dolayı 400 TL,

- Üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bu tutarlarda artırım yapabiliyor.

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