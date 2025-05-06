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        Haberler Bilgi Yaşam Doğum yardımı ödemeleri son durum: 2025 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Doğum yardımı ödemeleri son durum: 2025 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile yılı kapsamında doğum yardımı ödemelerinde son durum merak ediliyor. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştiren anneler doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceğini sorguluyor. İkinci ve sonraki çocuklar için 5 yıl boyunca sürecek destek paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen ilk ödeme tarihini de kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:32
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        Doğum yardımı ödemeleri sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan doğum yardımı desteği için başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Başvurularını gerçekleştirilenler doğum yardımı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki Doğum yardımı ödemeleri son durum ne? 2025 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN ÇOCUK YARDIMINA YAPILAN BAŞVURU SAYISI 343 BİN 698 İLE REKOR KIRDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ’Aile Yılı’ olarak duyurmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını güçlendirmek ve evlenecek çiftlere maddi manevi destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden biri de çocuk sahibi olan çiftlere maddi olarak destek olmayı hedefleyen Doğum Destek Sistemi oldu. Bu program ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek ve yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

        343 BİN 698 BAŞVURU YAPILDI

        8 Nisan’da başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bugün itibarıyla yardıma 343 bin 698 başvuru yapıldı. En çok başvuru 140 bin 916 ile birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk için başvuru sayısı 106 bin 546, üçüncü çocuk için 61 bin 866 başvuru yapıldı. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı ise 34 bin 370 oldu. En çok başvuru yapılan il İstanbul olurken ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Şanlıurfa yer aldı.

        DOĞUM PARASI NE KADAR?

        1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvurular e-Devlet ekranından yapılıyor. Online yapamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.

        Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.

        Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

        Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

        Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

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        DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

        ''Aile Yılı'' sebebiyle hayata geçirilen uygulamalardan biri de doğum yardımı oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Ödemelerin anneler günü öncesinde bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

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