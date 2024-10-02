Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim'e özel 2 konser

Geleneksel hale gelen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) Cumhuriyet Bayramı konserleri, bu yıl da 29 Ekim’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 16.30’da izleyicilerle buluşacak. Her iki konser de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Görkem Ezgi Yıldırım

Konserlerin şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlenecek. Yaklaşık 70 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne alacağı bu muhteşem müzik şöleninde, Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahne alacak.