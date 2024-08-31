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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğuş temettü ödeme tarihi 2024: DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yatar, hangi gün hesaba geçer, ne kadar?

        Doğuş temettü ödeme tarihi 2024: DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

        Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., hisse sahibi yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan kar payı avansı ödemesine ilişkin açıklama ile temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği de netlik kazandı. Bu gelişme sonrası Doğuş temettü ödeme tarihi ve tutarı araştırılmaya başlandı. Peki, DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yatar, hangi gün hesaba geçer, ne kadar ödenecek? İşte, 2024 DOAS Doğuş Oto temettü ödeme tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:32
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        1

        Doğuş temettü ödeme tarihi netleşti. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, ara dönem kârından hisse sahibi yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler ise bu noktada "2024 DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2024 Doğuş Oto temettü ödeme tarihi ve tutarı...

        2

        DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., 'kar payı avansı' ödemesine ilişkin yönetim kurulu kararını KAP'a bildirdi.

        Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''Şirketimizin, 28.08.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği üzere 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde oluşan ara dönem kârından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem kârından 2.200.000.000 TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.''

        3

        DOĞUŞ OTO TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

        DOAS’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü ödemesi yapacak.

        4

        DOAS TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        Temettü dağıtım tarihi 2 Eylül 2024 olarak belirlenirken, ödemeler 4 Eylül 2024 tarihinde hesaplara yatacak. Ödemelerin 4 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

        5

        1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

        Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        6

        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

        Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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