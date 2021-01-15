Şarkıcı Doğuş, ayrıca şiddet konusunda hassas olduğunu da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kadına, çocuğa ve hayvana yapılan bütün şiddete ayarlarım bozularak karşı duruyorum. Bunu yapanların kesinlikle insan olduğunu düşünmüyorum. İnsanlarsa eğer kötü doğuyorlar. Ben hayatım boyunca yaptığım hiçbir hatadan pişmanlık duymuyorum. Çünkü hata yaptıkça doğruyu gördüm. 14 yaşından 22 yaşına kadar kaç defa içire girip, çıktığımı bilmiyorum. O yüzden bu mevzuları çok sevmiyorum.