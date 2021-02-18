AA

Antalyada evlerinde ölü bulunan doktorun diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesinin ise Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

NELE OLMUŞTU?

Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un uyuyan diyetisyen eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silah bulundu. Olayın hangi silahla gerçekleştiği yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamalarına gelmeleri üzerine kadının dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi.

İzmir'de kadın doğum hastalıkları doktoru olarak özel bir muayenehanesi bulunan ve bir ay önce eşinin ardından Antalya'ya gelen Bozkurt'un, daha önce iş yerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu eşinin kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

Çift arasında "kıskançlık" meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Gamze Kaçar Bozkurt'un öldürülmeden bir gün önce annesi Nurdan Kaçar için düzenlenen doğum günü etkinliğine eşi ve çocuğuyla katıldığı öğrenildi.

Bozkurt'un emekli öğretmen babası Harun Kaçar ile dün öğlen Duraliler Mahallesi'nde yetim kalan iki çocuk için yardım topladığı kaydedildi.

Doktor Yusuf Onur Kaan ile eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün evlerinde ölü bulunmuştu.