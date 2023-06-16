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Haberler Gündem 3. Sayfa DOKTORA ŞİDDET | Samsun Çarşamba'da acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp! - Son dakika haberler
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Acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir doktor, görev yaptığı hastanede darp edildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadesini kullandı

DOKTORA ŞİDDET | Samsun Çarşamba'da acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp! - Son dakika haberler
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AA

Samsun, doktora şiddetin son adresi oldu. Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli olan doktor Ekrem Kayaalp, hastaneye yaralı olarak gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI

AA ve İHA'da yer alan habere göre Kayaalp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

VALİ DAĞLI SALDIRIYI KINADI

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darp edildiği saldırıyı kınadı.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Kayaalp'a acil şifa dileyen Dağlı, "Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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