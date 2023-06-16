Acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp!

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AA

Samsun, doktora şiddetin son adresi oldu. Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli olan doktor Ekrem Kayaalp, hastaneye yaralı olarak gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI AA ve İHA'da yer alan habere göre Kayaalp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.