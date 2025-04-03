Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Doktorlar aynı sahnede

        Doktorlar aynı sahnede

        Doktor - tenor Ferhat Göçer ile doktor - opera sanatçısı Karin Bozkurt, ilk kez aynı sahneyi paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktorlar aynı sahnede
        ABONE OL

        Doktor - tenor Ferhat Göçer ile doktor - opera sanatçısı Karin Bozkurt, ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. 'Opia' adını taşıyan bu özel konser, 'İlk aşk' anlamına gelen ismiyle dinleyicilere aşk ve müziğin büyüsünü hissettirecek.

        Son dönemlerde her alanda kullanılan yapay zekânın seçimleriyle şekillenen özel repertuvar, soyut, metamorfik ve sürreal bir dünyayı dinleyicilerle buluşturacak. Şarkıların duygularını yansıtan görsellerin de yer alacağı konser, izleyenleri müziğin ötesinde bir yolculuğa çıkaracak.

        REKLAM

        İKİ DOKTOR, İKİ GÜÇLÜ SES

        Ferhat Göçer'in tenor yorumu, doktor ve soprano Karin Bozkurt'un sesiyle buluşarak dinleyicilere eşsiz bir pop opera ziyafeti sunacak. Konserde Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarının yanı sıra, sevilen birçok Türkçe, Latince ve İngilizce şarkı da farklı bir yorumla müzikseverlere sunulacak.

        Konser hakkında konuşan Ferhat Göçer, “Karin Bozkurt, sanatsal ve mesleki yolculuğumun birebir benzerini yaşamış biri… Bizler, aynı denizin karşı kıyılarında duran, birbirimizin yansıması gibiyiz. O, müzikle yoğrulmuş bir cerrah; ben ise cerrahi ile yoğrulmuş bir müzisyenim. Muhteşem bir repertuvar oluşturduk… İzleyiciler, daha önce hiç tatmadıkları bir şöleni dinleyecek ve izleyecekler. Biletler bitmek üzere, kaçırmasınlar… Tekrarı olmayabilir.” dedi.

        Duygularını paylaşan Karin Bozkurt; “Opera kökenli bir doktor olarak, yine aynı benim gibi doktor kökenli bir pop sanatçısıyla birlikte sahneyi paylaşacak olmak bana güç veriyor. Sesimi daha geniş kitlelere duyururken Ferhat Göçer’den destek aldığım için mutluyum. Dünyada ve Türkiye’de birçok konser verdim fakat bu konser benim için ayrı bir yerde. Dünyada pek çok opera sanatçısı operayı caz, pop ya da rock gibi farklı türlerle birleştirerek dinleyiciye sundular. Bilinen şarkıları dinleyiciye bu şekilde aktarmak klasik müziği insanlara sevdirmenin de en güzel yolu” diyerek heyecanını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferhat göçer
        #Karin Bozkurt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor