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Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede en ön saflarda yer alan hekimler ve sağlık çalışanları, günlerdir görmediği kendi çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamayı da ihmal etmedi.

7/24 görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, göremedikleri kendi çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıkları bir video paylaştı.