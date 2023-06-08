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Haberler Gündem Yargı İstanbul'da bir doktorun öldüğü kazada ehliyetsiz sürücünün cezası belli oldu
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Genç doktorun can verdiği kazada ehliyetsiz sürücünün cezası belli oldu

İstanbul'da 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan ve o tarihte 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Adem U.'nun cezası belli oldu. Adem U. savunmasında, "Olay sabahı patronum hale gidip, boş kasaları dağıtmamı istedi, onun isteği üzerine aracı aldım. Kediyi ezmemek için manevra yaptım. Kaza yapacağımı anlayınca 2 elimle yüzümü kapattım" dedi

İstanbul'da bir doktorun öldüğü kazada ehliyetsiz sürücünün cezası belli oldu
İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 13 Ekim 2022 tarihinde kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş'a (26) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve kazanın yaşandığı tarihte 17 yaşında olan ehliyetsiz kamyonet sürücüsü Adem U.'nun (18) yargılanmasına devam edildi.

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Adem U. tutuklu olduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Cengiz ve Nurcan Yücebaş ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ARACA PATRONUMUN SÖYLEMESİ ÜZERİNE BİNDİM"

Suça sürüklenen çocuk Adem U. savunmasında, "Olay sabahı patronum hale gidip, boş kasaları dağıtmamı istedi, onun isteği üzerine aracı aldım. 50-60 km hızla giderken, Darülacezenin kapısının önünden yola kedi fırladı, ben kediyi ezmemek için manevra yaptım, yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettim. Kaza yapacağımı anlayınca 2 elimle yüzümü kapattım. Böyle bir olayın başıma geleceğini tahmin etmemiştim. Ailemin ekonomik durumunun kötü olmasından dolayı çalışıyordum. O araca patronumun söylemesi üzerine bindim" dedi.

"BEN BİR YERE FIRLADIM YARALANDIM"

Anne Nurcan Yüşebaş ise, "Oğlum bu kazada vefat etti. Ben bir yere fırladım yaralandım, iş yerinin kuryesi başka bir tarafa fırladı yaralandı. Görüntülerin başında iş yerinin önünde yan yana bekleyen 2 kişiden birisi benim birisi de oğlum Buğra'dır. Çok hızlıydı, o hızla çarptı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem U.'nun "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"TEKRAR YAŞANMAMASI ADINA EMSAL TEŞKİL EDECEKTİR"

Buğra Kaan Y&uuml;cebaş
Buğra Kaan Yücebaş

Müşteki avukatı Iyaz Çimen, "Trafik dolayısıyla ortaya çıkan bir durumun yargılaması yapıldı ve dosya karara bağlandı. Verilen kararda bir araç sürücüsünün çok nadir de olsa bilinçli olarak bu fiili işlediğinden kaynaklı 'bilinçli taksir' üzerinden 7 yıl 6 aylık bir hapis cezasına hükmedildi. Dolayısıyla olayın oluş şekli ve sanığın neticesini ön görebileceği halde aracı çok hızlı bir şekilde kullanıyor olmasından kaynaklı olarak da gerek ilk soruşturma aşamasında gerek ilk celsede gerek bugün yargılama neticesinde tutukluluğunun devamına karar verilmiştir. Verilen ceza elbette ki vefat eden kişiyi geri getirmeyecektir. Ancak bundan sonraki süreçlerde bu gibi fiillerin özellikle infaz kanunumuzla yumuşatılarak uygulanan cezaların önüne geçmekle birlikte tekrar yaşanmaması adına emsal teşkil edecektir" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY BENİM ABİMİ GERİ GETİREMEZ"

Kardeş Barış Yücebaş da, "Hiçbir şey benim abimi geri getirmeyecek. 10 yıl da verseler 100 yıl da verseler benim abimi geri getiremez. Acısını dindiremez" dedi.

"18 YAŞINDA OLSA DAHA FAZLA CEZA ALACAKTI"

Kardeş Berkcan Yücebaş ise, "Hiçbir şey kardeşimi geri getirmeyecek. Bu ülkede inşallah trafik katilleri bir şekilde durdurulur. Cezalar daha çok ağırlaştırılır. Biz yandık. 100 yıl yatsa ne olacak 50 yıl yatsa ne olacak. Sanık 17 yaşındaydı. 18 yaşında olsa daha fazla ceza alacaktı. Maalesef hiçbir şey kardeşimi geri getirmiyor" dedi.

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