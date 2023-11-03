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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar kurunda son durum (3 Kasım 2023) - Döviz Haberleri

        Dolar 28.40 lirayı aştı

        Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 28.40'ın üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:45
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        Dolarda yükseliş
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        Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.1 üzerinde 28,35'ten tamamlamıştı.

        Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının sabah saatlerinde 28.40'ı aştı. Euro/TL ise 30.20'nin üzerine çıktı.

        Dolar yurt içinde yükselirken düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, yüzde 0.1 azalışla 106.1 seviyesine geriledi.

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

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        Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

        Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 puan seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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